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    Зубов: Везения и мастерства не хватило

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    Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов подвел итог матча против «Амура» (1:2).

    Сергей Зубов
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    Сергей Зубов

    «Везения и мастерства не хватило, чтобы сделать последний шаг, последний пас и бросок. Где‑то искали замысловатые схемы, хотя нужно было упрощать. Хоккей — такая игра: если представился шанс, надо забивать, надо вкладываться в каждый бросок. Бывают матчи, и сегодня именно такая игра, где мы допускаем одну экстраошибку, и она приводит к поражению. В этом и есть разница. Нужно работать над реализацией, над большинством. У нас нет стабильности: мы должны полагаться на каких‑то ребят в сложной ситуации. Конечно, мы допускаем ошибки совершенно ненужные, как сегодня в эпизоде с последним голом. Но мы руки не опускаем, у нас еще две игры в этой поездке. Будем пытаться вселить уверенность в ребят.

    Хохлачев? У нас он ведущий игрок, парень из топ‑6. Выходит в ключевые моменты, вот сегодня отличился. Мы ждем от него большего, и не только от него — от других ребят, получающих ключевое место в команде. Каждый из них должен быть лучше», — цитирует Зубова «Матч ТВ».

    У «Амура» теперь стало 17 очков и последнее место в турнирной таблице Восточной конферецнии. У «Сочи» осталось 25 баллов и последняя строчка на «Западе».

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