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    Кравец: Хочу поблагодарить команду за такую игру и характер

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Куньлунь Ред Стар Динамо
    Главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец высказался о матче против московского «Динамо» (4:5 ОТ).

    Михаил Кравец
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    Михаил Кравец

    «Хочу поблагодарить команду за такую игру и характер. Они бились до последней секунды несмотря на счет, забили хорошие голы, особенно в конце непросто было это сделать. Горжусь ими. Жаль, что в овертайме концовку смазали.

    На 100% невозможно быть довольным. Начиная с матча против "Сочи" последние шесть‑семь игр команда играет стабильно, забивает, побеждает. А эталоном назову победу над "Автомобилистом" и Трактором», — цитирует Кравца «Матч ТВ».

    «Динамо» на третьем месте в Западной конференции с 43 очками. «Куньлунь» (28) — 10-й.

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