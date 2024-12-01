Кравец: Хочу поблагодарить команду за такую игру и характер

Главный тренервысказался о матче против московского(4:5 ОТ).

«Хочу поблагодарить команду за такую игру и характер. Они бились до последней секунды несмотря на счет, забили хорошие голы, особенно в конце непросто было это сделать. Горжусь ими. Жаль, что в овертайме концовку смазали.

На 100% невозможно быть довольным. Начиная с матча против "Сочи" последние шесть‑семь игр команда играет стабильно, забивает, побеждает. А эталоном назову победу над "Автомобилистом" и Трактором», — цитирует Кравца «Матч ТВ».

«Динамо» на третьем месте в Западной конференции с 43 очками. «Куньлунь» (28) — 10-й.