Костюченок о поражении «Амура»: Надо играть более сконцентрировано

Исполняющий обязанности главного тренеравысказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(5:7).

«Надо играть более сконцентрировано. Когда молодой парнишка стоит в воротах, надо больше играть в атаке, меньше допускать ошибок и не давать шансов таким мастерам, какие играют в СКА.

Ну и исключить дешёвые удаления, как те, которые у нас сегодня были», — цитирует Костюченка пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Амур» занимает последнее 12-е место в таблице Востока с 15-ю очками в активе. В следующем поединке команда встретится с «Сочи» 2-го декабря.