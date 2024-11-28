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    Крикунов: СКА остается главным фаворитом чемпионата

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал СКА
    Заслуженный тренер России Владимир Крикунов оценил победу «Адмирала» в матче со СКА (3:2 Б).

    Владимир Крикунов
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    Владимир Крикунов

    «Встреча была довольно напряжённой. Результатом не удивлён, во Владивостоке с хозяевами сложно играть абсолютно всем командам. Игра была равной, возможно, сказалась игровая пауза в календаре у СКА — целых семь дней. Думаю, СКА остаётся главным фаворитом чемпионата. Единственное, что нужно наладить дисциплину. Когда у тебя столько двухминутных штрафов за матч, сложно будет играть со всеми командами», — цитирует Крикунова «Чемпионат».

    СКА занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ — 40 очков. «Адмирал» находится на шестой строчке на Востоке — 33 очка.

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