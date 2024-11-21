Ротенберг прокомментировал переход Серебрякова в «Авангард»

Главный тренервысказался об обмене с, в результате которого голкиперперешел в омский клуб.

«Обмен Серебрякова? Только хоккейные факторы. Мы за Никиту боролись, была тяжёлая сделка с "Адмиралом", которая долго шла. Здесь только хоккейные факторы, работа штаба по вратарям. Соколов — сильный тренер, мы совместно разработали программу для вратарей. Мы видим её результаты по Мойсевичу. Для победы в Кубке Гагарина нужен не один, а два-три сильных вратаря.

Никите нужно пожелать удачи в "Авангарде", уверен, он себя ещё проявит, он пришёл в топовый клуб. Мы поработали совместно, я не хочу сейчас обсуждать игрока уже "Авангарда". Но по своему отношению это очень хороший, честный человек, спортсмен. Жизнь и спорт всегда диктуют условия. Статистику вратаря всегда можно проверить. Есть много разных мнений, но после 98% отражённых бросков Мойсевича сегодня, думаю, больше ни у кого нет вопросов», — передаёт слова Ротенберга Чемпионат.

Напомним, что Серебряков подписал контракт с «Авангардом» до конца сезона 2025/2026.