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    Ротенберг прокомментировал переход Серебрякова в «Авангард»

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    Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался об обмене с «Авангардом», в результате которого голкипер Никита Серебряков перешел в омский клуб.

    Роман Ротенберг — главный тренер СКА
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    Роман Ротенберг — главный тренер СКА

    «Обмен Серебрякова? Только хоккейные факторы. Мы за Никиту боролись, была тяжёлая сделка с "Адмиралом", которая долго шла. Здесь только хоккейные факторы, работа штаба по вратарям. Соколов — сильный тренер, мы совместно разработали программу для вратарей. Мы видим её результаты по Мойсевичу. Для победы в Кубке Гагарина нужен не один, а два-три сильных вратаря.

    Никите нужно пожелать удачи в "Авангарде", уверен, он себя ещё проявит, он пришёл в топовый клуб. Мы поработали совместно, я не хочу сейчас обсуждать игрока уже "Авангарда". Но по своему отношению это очень хороший, честный человек, спортсмен. Жизнь и спорт всегда диктуют условия. Статистику вратаря всегда можно проверить. Есть много разных мнений, но после 98% отражённых бросков Мойсевича сегодня, думаю, больше ни у кого нет вопросов», — передаёт слова Ротенберга Чемпионат.

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    • Напомним, что Серебряков подписал контракт с «Авангардом» до конца сезона 2025/2026.

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