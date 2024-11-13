Гру: Всегда приятно завершить длинный вызов такой игрой против хорошей команды

Главный тренер челябинскоговысказался о матче против(4:0).

«Мы очень рады содержанию этой игры. Всегда приятно завершить длинный вызов такой игрой против хорошей команды.

Разумеется, "Металлург" — это команда, победившая в предыдущем Кубке Гагарина. Но сейчас уже другой сезон. Суть не в том, что победили "Металлург" со счетом 4:0, а что вообще с победой завершили выезд. Это приятно. Когда команда побеждает в Кубке Гагарина, то на следующий сезон она начинает пересобираться и перестраиваться. Без сомнения "Металлург" — хорошая команда, которую мы изучали. Ведь это чемпион прошлого сезона. Изучали, что для них характерно и что они могут показать на льду. Это структурированная тренерская команда.

Я знал, что это важный соперник. Эти дерби хороши для всех. Но как тренер я ко всем соперникам одинаково серьезно подхожу. Наши болельщики нас очень классно поддержали. Мы это очень ценим. Эта победа стала приятным бонусом и для них», — цитирует Гру «Матч ТВ».

«Трактор» с 39 баллами лидирует в таблице Восточной конференции. У «Металлурга» 26 очков и шестое место.