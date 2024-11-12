Никитин: Наша победная серия идет за счет забитых голов

Главный тренервысказался о матче против(2:0).

«Меньшинство сбивало ритм, но парни держали уровень, была возможность многих проверить. Не давит ли серия побед? Если мы не дураки… В том году уже поверили в себя один раз. Надо адаптироваться и находить мотивацию в любых ситуациях.

У соперника были моменты в большинстве, но наши спецбригады дали импульс остальным не снижать планку. Атака? У нас есть сдвиги, ребята создают моменты. Но есть над чем работать. Наша победная серия идет за счет забитых голов», — цитирует Никитина «Матч ТВ».

«Локомотив» с 48 очками идет на первом месте в Западной конференции, «Спартак» (35) — второй.