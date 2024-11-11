В КХЛ назвали лучших игроков прошедшей недели

В КХЛ определили победителей десятой недели КХЛ в четырех категориях.

Лучшим вратарем в третий раз в карьере признан Дмитрий Николаев («Спартак»), одержавший три победы в трех матчах недели.

Лучшим защитником во второй раз в карьере признан Джесси Грэм (ХК «Сочи»), набравший 4 (0+4) очка в трех матчах недели с показателем полезности «+1».

Лучшим нападающим в шестой раз в карьере признан Никита Гусев («Динамо» Мск), набравший 6 (3+3) очков в трех матчах недели с показателем полезности «+2».

Прогнозы и ставки на КХЛ

Лучшим новичком впервые в карьере признан Данил Пивчулин («Спартак»), забросивший две шайбы в двух матчах недели.