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    В КХЛ назвали лучших игроков прошедшей недели

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ
    В КХЛ определили победителей десятой недели КХЛ в четырех категориях.

    КХЛ
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    Лучшим вратарем в третий раз в карьере признан Дмитрий Николаев («Спартак»), одержавший три победы в трех матчах недели.

    Лучшим защитником во второй раз в карьере признан Джесси Грэм (ХК «Сочи»), набравший 4 (0+4) очка в трех матчах недели с показателем полезности «+1».

    Лучшим нападающим в шестой раз в карьере признан Никита Гусев («Динамо» Мск), набравший 6 (3+3) очков в трех матчах недели с показателем полезности «+2».

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    Лучшим новичком впервые в карьере признан Данил Пивчулин («Спартак»), забросивший две шайбы в двух матчах недели.

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