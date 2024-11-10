ПерерывЧелси — АрсеналОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Габриэл Мартинелли«Челси» — «Арсенал». Онлайн
  • 19:58
    • Юрич уволен из «Ромы», он был назначен в сентябре
  • 19:28
    • «Зенит» одержал волевую победу в Грозном
  • 17:58
    • Амарал покинул пост спортивного директора «Спартака»
  • 17:08
    • «Спартак» разгромил «Акрон», Бонгонда и Угальде забили по два мяча
  • 20:10
    • «Мальорка» уступила «Атлетико» с минимальным счетом
    Все новости спорта

    «Куньлунь» проиграл «Спартаку», «Динамо» Мн было сильнее «Северстали»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Куньлунь Ред Стар Спартак Динамо Минск Северсталь
    Подошли к концу два матча регулярного чемпионата КХЛ.

    Николай Голдобин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Николай Голдобин

    «Куньлунь» на своем льду потерпел разгромное поражение от «Спартака» — 1:5.

    В составе красно-белых заброшенными шайбами отметились Павел Порядин, Александр Беляев, Данил Пивчулин, Николай Голдобин и Андрей Локтионов. На счету Голдобина также результативная передача, у Порядина два голевых паса.

    Единственный гол хозяев забил Лукас Локхарт.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь» (Пекин) — «Спартак» — 1:5 (0:3, 1:1, 0:1)
    Голы: Порядин — 12 (бол., Голдобин, Миронов), 2:22 — 0:1. Беляев — 2 (Филин, Марышев), 10:18 — 0:2. Пивчулин — 2 (Усманов), 13:18 — 0:3. Голдобин — 6 (бол., Порядин, Ружичка), 32:46 — 0:4. Локхарт — 4 (бол., С. Фу, Лефевр), 38:21 — 1:4. Локтионов — 6 (Порядин), 45:38 — 1:5Нереализованный буллит: Ружичка (Спартак), 55:54Вратари: Смит (Кейзер, 32:46) — НиколаевБроски: 36 (13+14+9) — 30 (13+8+9)Штраф: 8 — 8

    «Спартак» с 35 очками после 24 игр занимает второе место на «Западе». «Куньлунь» (18) замыкает турнирную таблицу.

    Минское «Динамо» дома победило череповецкий «Северсталь» — 3:1.

    Гости открыли счет после точного броска Тимура Муханова, но затем бело-голубые забросили три безответные шайбы. Они на счету Даниила Сотишвили, Егора Борикова и Виталия Пинчука.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Минск) — «Северсталь» (Череповец) — 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)
    Голы: Муханов — 2 (Степанов), 9:58 — 0:1. Сотишвили — 4 (Тирни), 17:02 — 1:1. Бориков — 2 (Уэлле), 23:14 — 2:1. Пинчук — 10 (бол., Дюбе, Лайл), 39:56 — 3:1Вратари: Тихомиров — Шостак (58:01)Броски: 35 (8+21+6) — 25 (14+7+4)Штраф: 2 — 6

    Это первое поражение «Северстали» за последние 8 матчей. Сейчас команда идет четвертой на «Западе» с 30 очками. «Динамо» теперь 7-е с 24 очками.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Схватка сильнейших в Серии А. Кто окажется сильнее?
  • «Интер» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 3.70
    •
  • «Барселона» продолжит побеждать?!
  • «Реал Сосьедад» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Атлетико» не за отдыхом прилетит на Балеары
  • «Мальорка» — «Атлетико» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.19
  • Экспресс дня 10 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Интер — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Авангард — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Депортиво — Эйбар
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Депортиво Риестра — Велес Сарсфилд
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Торпедо — Сочи
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Барыс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Неман — Динамо Минск
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие