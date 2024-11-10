«Куньлунь» проиграл «Спартаку», «Динамо» Мн было сильнее «Северстали»

Подошли к концу два матча регулярного чемпионата КХЛ.

«Куньлунь» на своем льду потерпел разгромное поражение от «Спартака» — 1:5.

В составе красно-белых заброшенными шайбами отметились Павел Порядин, Александр Беляев, Данил Пивчулин, Николай Голдобин и Андрей Локтионов. На счету Голдобина также результативная передача, у Порядина два голевых паса.

Единственный гол хозяев забил Лукас Локхарт.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Куньлунь» (Пекин) — «Спартак» — 1:5 (0:3, 1:1, 0:1) Голы: Порядин — 12 (бол., Голдобин, Миронов), 2:22 — 0:1. Беляев — 2 (Филин, Марышев), 10:18 — 0:2. Пивчулин — 2 (Усманов), 13:18 — 0:3. Голдобин — 6 (бол., Порядин, Ружичка), 32:46 — 0:4. Локхарт — 4 (бол., С. Фу, Лефевр), 38:21 — 1:4. Локтионов — 6 (Порядин), 45:38 — 1:5Нереализованный буллит: Ружичка (Спартак), 55:54Вратари: Смит (Кейзер, 32:46) — НиколаевБроски: 36 (13+14+9) — 30 (13+8+9)Штраф: 8 — 8

«Спартак» с 35 очками после 24 игр занимает второе место на «Западе». «Куньлунь» (18) замыкает турнирную таблицу.

Минское «Динамо» дома победило череповецкий «Северсталь» — 3:1.

Гости открыли счет после точного броска Тимура Муханова, но затем бело-голубые забросили три безответные шайбы. Они на счету Даниила Сотишвили, Егора Борикова и Виталия Пинчука.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо» (Минск) — «Северсталь» (Череповец) — 3:1 (1:1, 2:0, 0:0) Голы: Муханов — 2 (Степанов), 9:58 — 0:1. Сотишвили — 4 (Тирни), 17:02 — 1:1. Бориков — 2 (Уэлле), 23:14 — 2:1. Пинчук — 10 (бол., Дюбе, Лайл), 39:56 — 3:1Вратари: Тихомиров — Шостак (58:01)Броски: 35 (8+21+6) — 25 (14+7+4)Штраф: 2 — 6

Это первое поражение «Северстали» за последние 8 матчей. Сейчас команда идет четвертой на «Западе» с 30 очками. «Динамо» теперь 7-е с 24 очками.