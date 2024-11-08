НХЛ. «Тампа-Бэй» уступила «Филадельфии», «Каролина» победила «Питтсбург», «Флорида» — «Нэшвилл»

«Нью-Джерси» — «Монреаль» — 5:3
НХЛ
«Нью-Джерси» — «Монреаль» — 5:3 (2:0, 1:2, 2:1)
Голы: Братт — 4 (Д. Хьюз, Хэмилтон), 1:33 — 1:0. Палат — 2 (Д. Хьюз), 12:38 — 2:0. Ньюхук — 3 (Эванс, Штрабл), 25:00 — 2:1. Зигенталер — 1 (Хаула, Коттер), 30:20 — 3:1. Галлахер — 6 (Андерсон, Дворак), 39:01 — 3:2. Д. Хьюз — 5 (Братт), 46:23 — 4:2. Ньюхук — 4 (Гуле), 48:13 — 4:3. Братт — 5 (п.в.), 59:34 — 5:3Вратари: Маркстрем — Монтембо (57:45 — 59:34)Штраф: 4 — 6Броски: 27 (8+9+10) — 24 (7+8+9)
«Нью-Джерси» — «Монреаль» — 5:3
«Каролина» — «Питтсбург» — 5:1
НХЛ
«Каролина» — «Питтсбург» — 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)
Голы: Мартинук — 2 (Стаал, Чатфилд), 0:52 — 1:0. Рословик — 8 (Ахо, Орлов), 8:47 — 2:0. Рословик — 9 (Свечников, Чатфилд), 29:27 — 3:0. Дж. Слэвин — 1 (Ахо, Рословик), 33:52 — 4:0. Робинсон — 3 (Нечас, Чатфилд), 42:07 — 5:0. Лизотт — 2, 45:08 — 5:1Вратари: Кочетков — НедельковичШтраф: 8 — 2Броски: 18 (4+9+5) — 36 (10+16+10)
«Каролина» — «Питтсбург» — 5:1
«Бостон» — «Калгари» — 4:3 ОТ
НХЛ
«Бостон» — «Калгари» — 4:3 ОТ (1:1, 2:0, 0:2, 1:0)
Голы: Х. Линдхольм — 3 (Пастрняк, Заха), 2:04 — 1:0. Бэрри — 1 (Ломберг, Кирклэнд), 2:23 — 1:1. Заха — 2 (Пастрняк), 28:25 — 2:1. Кепке — 4 (Койл), 28:56 — 3:1. Шарангович — 2 (бол., Уигар, Коронато), 40:58 — 3:2. Кадри — 5 (Бол), 49:55 — 3:3. Маршан — 4 (Э. Линдхольм), 64:40 — 4:3Вратари: Корписало — ВольфШтраф: 10 — 8Броски: 38 (10+15+8+5) — 37 (10+13+10+4)
«Бостон» — «Калгари» — 4:3 ОТ
«Флорида» — «Нэшвилл» — 6:2
НХЛ
«Флорида» — «Нэшвилл» — 6:2 (2:0, 3:1, 1:1)
Голы: Райнхарт — 11 (Барков, Миккола), 3:33 — 1:0. Ткачак — 4 (Верхэге, Балинскис), 5:14 — 2:0. Родригес — 4 (Беннетт, Лунделл), 21:56 — 3:0. Верхэге — 3 (бол., Балинскис, Барков), 31:18 — 4:0. Стэмкос — 4 (бол., Йоси, Форсберг), 33:52 — 4:1. Верхэге — 4 (Барков, Ткачак), 39:32 — 5:1. Носек — 1 (бол., Шмидт, Самоскевич), 51:23 — 6:1. Пярссинен — 2 (Дель Гайзо, Евангелиста), 51:51 — 6:2Вратари: Бобровский — УэджвудШтраф: 20 — 24Броски: 34 (13+12+9) — 18 (7+4+7)
«Флорида» — «Нэшвилл» — 6:2
«Рейнджерс» — «Баффало» — 1:6
НХЛ
«Рейнджерс» — «Баффало» — 1:6 (0:1, 0:4, 1:1)
Голы: Далин — 2 (Байрам, Маклеод), 0:26 — 0:1. Козенс — 2 (Бенсон, Куинн), 22:45 — 0:2. Томпсон — 9 (Петерка, Клифтон), 31:39 — 0:3. Гринуэй — 3 (Зукер), 32:09 — 0:4. Лафферти — 1 (Маленстин, Кребс), 33:51 — 0:5. Куилль — 4 (Джонс, Панарин), 44:21 — 1:5. Бенсон — 1 (бол., Куинн, Так), 51:55 — 1:6Вратари: Шестеркин (Куик, 33:51) — ЛуукконенШтраф: 8 — 8Броски: 26 (8+8+10) — 22 (6+9+7)
«Рейнджерс» — «Баффало» — 1:6
«Оттава» — «Айлендерс» — 2:4
НХЛ
«Оттава» — «Айлендерс» — 2:4 (0:0, 0:2, 2:2)
Голы: Ли — 4 (Хорват, Пулок), 35:49 — 0:1. Пажо — 4 (Хорват, Ли), 38:22 — 0:2. Вальстрем — 1 (Мартин, Маклин), 42:41 — 0:3. Дженсен — 1 (Шабо, Штюцле), 47:43 — 1:3. Батерсон — 6 (бол., Штюцле, Сандерсон), 54:27 — 2:3. Хорват — 5 (п.в., Мэйфилд), 59:50 — 2:4Вратари: Форсберг (58:39 — 59:50) — ВарламовШтраф: 6 — 8Броски: 30 (5+15+10) — 25 (8+11+6)
«Оттава» — «Айлендерс» — 2:4
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия» — 1:2 Б
НХЛ
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия» — 1:2 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Кучеров — 11 (Хагель, Лиллеберг), 19:15 — 1:0. Типпетт — 3 (Конекны), 55:44 — 1:1.Вратари: Василевский — ФедотовШтраф: 4 — 4Броски: 24 (7+10+4+3) — 32 (7+13+9+3)
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия» — 1:2 Б
«Даллас» — «Чикаго» — 3:1/H2>
НХЛ
«Даллас» — «Чикаго» — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Голы: Стил — 2 (Стэнковен, Линделл), 11:06 — 1:0. Сегин — 6 (Лундквист, Стил), 30:15 — 2:0. Бертуцци — 5 (бол., Бедард, Донато), 49:00 — 2:1. Стэнковен — 2 (п.в., Бенн), 59:14 — 3:1Вратари: Эттингер — Содерблум (58:41 — 59:14)Штраф: 6 — 6Броски: 40 (16+13+11) — 26 (5+9+12)
«Даллас» — «Чикаго» — 3:1
«Сент-Луис» — «Юта» — 2:4
НХЛ
«Сент-Луис» — «Юта» — 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)
Голы: Кессельринг — 3 (Келлер, Шмальц), 0:18 — 0:1. Парэйко — 4 (Бучневич, Нейберс), 18:41 — 1:1. Маччелли — 3 (Гюнтер, Кули), 38:09 — 1:2. Кайру — 5 (Бучневич), 53:29 — 2:2. Гюнтер — 7, 56:39 — 2:3. Макбэйн — 3 (п.в., Сергачев, Хэйтон), 59:56 — 2:4Вратари: Хофер (58:05 — 59:56) — ИнгрэмШтраф: 21 — 24Броски: 15 (8+2+5) — 31 (11+14+6)
«Сент-Луис» — «Юта» — 2:4
«Виннипег» — «Колорадо» — 1:0
НХЛ
«Виннипег» — «Колорадо» — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Голы: Виларди — 6 (Шайфли), 1:06 — 1:0Вратари: Хеллибак — ГеоргиевШтраф: 2 — 4Броски: 28 (15+9+4) — 34 (9+9+16)
Победный буллит: Конекны
«Виннипег» — «Колорадо» — 1:0