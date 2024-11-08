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    Грицюк считает, что в будущем Кузнецов вернется в «Трактор»

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    Нападающий СКА Арсений Грицюк предположил, что его партнер по команде Евгений Кузнецов рано или поздно вернется в родной «Трактор».

    Евгений Кузнецов — нападающий «Трактора»
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    Евгений Кузнецов — нападающий «Трактора»

    «У меня похожая ситуация с Кузнецовым? Мне кажется, у нас всё-таки разные ситуации. Он вернулся из НХЛ, а я здесь в России играл, просто не смог договориться об условиях. То, что челябинские болельщики по поводу Кузнецова переживали, — однозначно да.

    Но, я думаю, Женя — тот человек, который рано или поздно доедет до Челябинска, чтобы сыграть там свой финальный сезон», — приводит слова Грицюка «Российская газета».

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    • Напомним, что летом этого года Кузнецов вернулся из НХЛ и подписал 4-летний контракт со СКА. Ранее форвард говорил, что после Национальной лиги вернется в родной «Трактор».

    В нынешнем сезоне Кузнецов провел за СКА 20 матчей и набрал 18 (7+11) очков.

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