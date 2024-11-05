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    НХЛ. «Эдмонтон» проиграл «Нью-Джерси», «Лос-Анджелес» взял верх над «Нэшвиллом»

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    «Эдмонтон» дома уступил «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 0:3.

    Владислав Гавриков
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    Владислав Гавриков

    Голы забили Стефан Ноусен, Йеспер Братт и Тимо Майер.

    «Эдмонтон» с 13 очками идет 9-м в Западной конференции. «Нью-Джерси» находится на второй строчке в Восточной конференции — 18 очков.

    НХЛ
    «Эдмонтон» — «Нью-Джерси» — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
    Голы: Ноесен — 6 (Коттер, Братт), 5:18 — 0:1. Братт — 3 (бол., Хишир, Хэмилтон), 36:34 — 0:2. Майер — 6 (Мерсер), 49:25 — 0:3Вратари: Пикар (55:31 — 58:35) — АлленШтраф: 4 — 4Броски: 31 (13+10+8) — 16 (10+3+3)

    «Эдмонтон» — «Нью-Джерси» — 0:3

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    «Лос-Анджелес» одолел «Нэшвилл» — 3:0. Российский защитник «Кингз» Владислав Гавриков отметился голевой передачей и удалением.

    «Лос-Анджелес» набрал 17 очков и занимает 4-е место в Западной конференции. «Нэшвилл» идет на 15-й строчке — 9 баллов.

    НХЛ
    «Нэшвилл» — «Лос-Анджелес» — 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
    Голы: Копитар — 5 (Кларк, Кемпе), 13:24 — 0:1. Фиала — 6 (Дано, Мур), 40:35 — 0:2. Кемпе — 5 (п.в., Льюис, Гавриков), 57:02 — 0:3Вратари: Сарос (55:49 — 57:02) — КемперШтраф: 20 — 18Броски: 16 (6+7+3) — 27 (12+3+12)

    «Нэшвилл» — «Лос-Анджелес» — 0:3
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