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    «Куньлунь» в овертайме дожал СКА в КХЛ

    «Куньлунь» — СКА: счет матча 2:1 ОТ, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Куньлунь Ред Стар
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» в овертайме победил СКА со счетом 2:1.

    «Куньлунь»
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    «Куньлунь»

    В основное время за хозяев забил Хадсон Элинюк, за гостей — Иван Выдренков.

    Победная шайба на счету Рурка Шартье.

    Регулярный чемпионат КХЛ
    «Куньлунь РС» (Пекин) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Элинюк — 2 (Локхарт), 7:01 — 1:0. Выдренков — 1 (Воробьев, Хайруллин), 36:38 — 1:1. Шартье — 4 (бол., Меркли, О`Риган), 63:07 — 2:1Вратари: Смит — МойсевичШтраф: 8 — 6Броски: 33 (11+11+6+5) — 41 (11+16+14+0)

    После этой игры СКА с 32 очками занимает второе место в Западной конференции. У «Куньлуня» 18 очков и 10-я строчка.

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