«Куньлунь» — СКА: счет матча 2:1 ОТ, обзор голов

«Куньлунь» Фото: globallookpress.com
В основное время за хозяев забил Хадсон Элинюк, за гостей — Иван Выдренков.
Победная шайба на счету Рурка Шартье.
Регулярный чемпионат КХЛ
«Куньлунь РС» (Пекин) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Элинюк — 2 (Локхарт), 7:01 — 1:0. Выдренков — 1 (Воробьев, Хайруллин), 36:38 — 1:1. Шартье — 4 (бол., Меркли, О`Риган), 63:07 — 2:1Вратари: Смит — МойсевичШтраф: 8 — 6Броски: 33 (11+11+6+5) — 41 (11+16+14+0)
После этой игры СКА с 32 очками занимает второе место в Западной конференции. У «Куньлуня» 18 очков и 10-я строчка.