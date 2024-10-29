«Спартак» — «Витязь»: счет матча 4:3 ОТ, обзор голов

одержал победу над(4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В основное время матча команды обменялись голами. В составе «Спартака» шайбы забросили Павел Порядин, Герман Рубцов и Иван Морозов.

У «Витязя» голы записали на свой счет Иван Чехович, Дерек Барак и Фредерик Готье.

Команды довели дело до овертайма, где сильнее оказался «Спартак». Победный гол на счету Павла Порядина.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Спартак» (Москва) — «Витязь» (Московская область) — 4:3 ОТ (0:0, 1:2, 2:1, 1:0) Голы: Порядин — 10 (Голдобин, Морозов), 27:47 — 1:0. Чехович — 5 (Малоросиянов, Бучельников), 30:35 — 1:1. Барак — 13 (Воробьев), 38:28 — 1:2. Рубцов — 3 (бол., Пашин, Вишневский), 47:42 — 2:2. Морозов — 6 (Порядин, Мальцев), 48:37 — 3:2. Готье — 6 (бол., Чехович, Бучельников), 54:06 — 3:3. Порядин — 11 (Морозов), 63:37 — 4:3Вратари: Куликов — ДорожкоБроски: 39 (12+17+8+2) — 18 (3+6+9+0)Штраф: 4 — 8

После этого матча «Спартак» занимает 3-е место в таблице Запада (27 очков). «Витязь» располагается на 9-й позиции (21).