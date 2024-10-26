НХЛ. «Вегас» одолел «Оттаву», «Эдмонтон» обыграл «Питтсбург», «Нэшвилл» — «Чикаго»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

«Вегас» — «Оттава» — 6:4

Российский нападающий Иван Барбашев отметился двумя заброшенными шайбами. Теперь у него в этом сезоне 7 голов.

«Вегас» с 11 очками занимает 5-е место в Западной конференции. «Оттава» идет на 6-й строчке в Восточной конференции.

НХЛ «Вегас» — «Оттава» — 6:4 (2:3, 1:1, 3:0) Голы: Годетт — 1 (Рейнхардт, Бернард-Доккер), 2:40 — 0:1. Жиру — 3 (Дженсен, Батерсон), 12:15 — 0:2. Руа — 2 (Пирсон, Пьетранджело), 17:23 — 1:2. Хэг — 1 (Хольц), 17:44 — 2:2. Батерсон — 5, 18:34 — 2:3. Барбашев — 6 (Пьетранджело, Хэнифин), 26:40 — 3:3. Годетт — 2 (бол., Жиру, Штюцле), 37:44 — 3:4. Гертл — 4 (бол., Стоун, Айкел), 56:49 — 4:4. Колесар — 2 (Пирсон, Пьетранджело), 57:49 — 5:4. Барбашев — 7 (п.в., Айкел, Стоун), 58:14 — 6:4Вратари: Хилл — Ульмарк (57:54 — 58:14)Штраф: 4 — 4Броски: 28 (11+8+9) — 39 (12+16+11)

«Нью-Джерси» — «Айлендерс» — 3:4 ОТ

Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил 32 из 34 бросков по своим воротам. Его признали третьей звездой матча.

Российский защитник Александр Романов сделал одну голевую передачу.

«Нью-Джерси» с 12 очками лидирует в Восточной конференции. «Айлендерс» — на 9-й строчке (8 очков).

НХЛ «Нью-Джерси» — «Айлендерс» — 3:4 ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 0:1) Голы: Нельсон — 3 (Пелек, Палмиери), 1:23 — 0:1. Хишир — 8 (Братт, Диллон), 11:36 — 1:1. Ли — 3 (бол., Добсон, Пажо), 14:03 — 1:2. Лазар — 1 (Коттер, Зигенталер), 25:31 — 2:2. Палмиери — 3 (Романов, Нельсон), 31:28 — 2:3. Братт — 2, 58:31 — 3:3. Хорват — 3 (Барзал, Пулок), 61:09 — 3:4Вратари: Аллен — СорокинШтраф: 13 — 9Броски: 35 (8+14+11+2) — 30 (13+12+4+1)

Прогнозы и ставки на НХЛ

«Чикаго» — «Нэшвилл» — 2:3

Чикаго« с 5 очками занимает 14-е место в Западной конференции, а "Нэшвилл" идет на 15-й строчке (4 очка).

НХЛ «Чикаго» — «Нэшвилл» — 2:3 (1:0, 1:2, 0:1) Голы: Смит — 3 (Райхель, Аллан), 2:55 — 1:0. Бедард — 2 (Власик, Мерфи), 25:14 — 2:0. Форсберг — 3 (Нюквист, Каррье), 33:41 — 2:1. Нюквист — 2 (мен., Каррье, Смит), 36:59 — 2:2. Шей — 2 (бол., Новак, Евангелиста), 53:07 — 2:3Вратари: Мразек — СаросШтраф: 15 — 15Броски: 29 (13+8+8) — 34 (10+14+10)

"Эдмонтон" — "Питтсбург" — 4:0

Российский нападающий "Ойлерз" Василий Подколзин отметился одной голевой передачей. Это его первое набранное очко в сезоне.

"Эдмонтон" с 7 очками идет на 13-й строчке в Западной конференции. "Питтсбург" с аналогичным количеством очков — на 13-м месте в Восточной конференции.