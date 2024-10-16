Тренер «Трактора» прокомментировал победу над «Ак Барсом»

Главный тренер «Трактора»считает победу своей команды над(3:1) абсолютно заслуженной.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Бенуа Гру Фото: hctraktor.ru

«Мне понравилось, что в этом матче со второго периода мы были лучшей командой на льду. Отметил бы энергию наших болельщиков, мы ее чувствовали. Сыграть столько матчей подряд — непросто, но мы сумели сделать это благодаря болельщикам.

"Ак Барс" — хорошая команда, они были воодушевлены после предыдущего победного матча. Мы дали им много пространства в первом периоде, и они этим воспользовались. Соперник был сильнее в первом периоде, но во втором и третьем мы были сильнее», — сказал Гру «Матч ТВ».

Прогнозы и ставки на хоккей

Челябинский клуб с 24 очками продолжает быть лидером на «Востоке». «Ак Барс» (18) пока четвертый.

В следующей игре «Трактор» 18 октября примет «Салават Юлаев», а «Ак Барс» 25 октября дома сыграет против «Адмирала».