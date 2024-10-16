ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Угу Виана Шанс для Аморима? Как назначение Виана может повлиять на выбор преемника Гвардиолы в «Сити»
  • 11:59
    • Официально: Тухель — новый главный тренер сборной Англии
  • 20:32
    • Стали известны все участницы Итогового турнира WTA— 2024
  • 19:28
    • «Салават Юлаев» на выезде одолел «Барыс»
    Все новости спорта

    Тренер «Трактора» прокомментировал победу над «Ак Барсом»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Торпедо Ак Барс
    Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру считает победу своей команды над «Ак Барсом» (3:1) абсолютно заслуженной.

    Бенуа Гру
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Бенуа Гру

    «Мне понравилось, что в этом матче со второго периода мы были лучшей командой на льду. Отметил бы энергию наших болельщиков, мы ее чувствовали. Сыграть столько матчей подряд — непросто, но мы сумели сделать это благодаря болельщикам.

    "Ак Барс" — хорошая команда, они были воодушевлены после предыдущего победного матча. Мы дали им много пространства в первом периоде, и они этим воспользовались. Соперник был сильнее в первом периоде, но во втором и третьем мы были сильнее», — сказал Гру «Матч ТВ».

    Прогнозы и ставки на хоккей

    Челябинский клуб с 24 очками продолжает быть лидером на «Востоке». «Ак Барс» (18) пока четвертый.

    В следующей игре «Трактор» 18 октября примет «Салават Юлаев», а «Ак Барс» 25 октября дома сыграет против «Адмирала».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • СКА продолжит победную серию в дерби с ЦСКА
  • СКА — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • Сможет ли Рублев взять реванш у Мюллера?
  • Рублев — Мюллер. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Минское «Динамо» продолжит побеждать?
  • «Динамо» Минск — «Металлург Мг». Прогноз и ставки
  • 3.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.15
  • Экспресс дня 17 октября
  • Завтра в 18:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Рублев — Мюллер
  • Теннис
  • Завтра в 19:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 19:10
    •  2.17
  • Прогноз на матч Акрон — Зенит
  • Футбол
  • Послезавтра в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сиэтл — Филадельфия
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Авангард — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Сейбот-Уайлд — Циципас
  • Теннис
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие