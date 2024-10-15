Ротенберг: Командная дисциплина может победить любую мотивацию

Главный тренервысказался о матче против(3:2).

«Мы понимали, что будет сложная игра. "Нефтехимик" — организованная команда, ничем не хуже предыдущего нашего соперника, "Автомобилиста". Они вышли с сумасшедшей мотивацией. Ребята были очень мотивированы, играли на пределе своих возможностей. За счет этой мотивации они создали нам много проблем. Но я хочу отметить нашу команду. Командная дисциплина может победить любую мотивацию. И за счет этой командной дисциплины мы сегодня и победили», — цитирует Ротенберга «Спорт-Экспресс».

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После этого матча СКА занимает 2-е место в таблице Запада с 21-м очком в активе. «Нефтехимик» — на 5-й позиции Востока (18).