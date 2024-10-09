«Лада» — «Сибирь»: счет матча 4:3 ОТ, обзор голов

В матче регулярного чемпионата КХЛна своем льду в овертайме переиграласо счетом 4:3.

В составе победителей забили Трой Джозефс, Михаил Фисенко, Зият Пайгин и Никита Попугаев, а за гостей отличились Владислав Кара, Владимир Бутузов и Сергей Широков.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Лада» (Тольятти) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 4:3 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 1:0) Голы: Кара — 4 (Пьянов), 1:49 — 0:1. Джозефс — 2 (Коромыслов, Сафин), 18:27 — 1:1. Бутузов — 7 (Мерфи), 31:27 — 1:2. Фисенко — 1 (Кугрышев), 33:32 — 2:2. Широков — 7, 36:47 — 2:3. Пайгин — 1 (Сафин), 45:17 — 3:3. Попугаев — 5 (Михайлов), 62:33 — 4:3Нереализованный буллит: Широков (Сибирь), 35:12 (Вратарь)Вратари: Подъяпольский (62:27) — КрасоткинШтраф: 0 — 8Броски: 33 (9+12+11+1) — 27 (8+7+9+3)

«Сибирь» с 16 очками идет на шестом месте в таблице Восточной конференции. «Лада» с 12 баллами поднялась на девятую позицию.