Тренер «Сочи» Зубов: Заврагин — главный герой матча с «Динамо» Мн

Наставник «Сочи»прокомментировал победу своего клуба в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» Мн (3:2) и назвал главного героя матча.

«Конечно, мы рады взять два очка. Была непростая игра, у нас 26 блокированных бросков. Были и броски, которые пропустили, но наш вратарь Егор Заврагин — главный герой матча.

Наверное, через такие моменты и строится команда, когда на первый план выходит характер. Это касается всего состава, каждый игрок сегодня блокировал броски, эти два очка дорогого стоят. Хочется поздравить ребят и отметить их усилия.

Высокая реализация по сравнению с "Динамо"? Так бывает в хоккее, ребята сконцентрировались на тех моментах, которые они создали, проявили хладнокровие. Повезло, что забили третий гол, который дал нам какое-то преимущество.

Мы его удержали, чему очень рады. У нас впереди два очень важных матча, эти три победы подряд на домашнем льду придадут ребятам дополнительных сил и эмоций», — цитирует Зубова официальный сайт КХЛ.

После этого матча у «Сочи» стало 10 очков, он идет 11-м на «Западе».

В следующем матче «леопарды» примут «Витязь», а минчане встретятся в гостях с «Северсталью». Оба противостояния пройдут 8 октября.