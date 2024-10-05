Мартемьянов: Надеюсь, мы оттолкнемся в таблице и будем двигаться вверх

Главный тренервысказался об игре своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(2:1).

«Хочу поблагодарить хозяев за гостеприимство. Угостили нас и чак-чаком, и эчпочмаком. Может, это и предопределило результат сегодня (смеётся). Непростой матч. Отмечу игру "Ак Барса" в атаке — прессинговали, атаковали ворота. Но у нашей команды за счёт хорошего выполнения задания игра получалась во многих моментах.

Сумасшедшая самоотдача в обороне, Игорь Бобков молодец, держал нас в игре постоянно. Волевая победа, очки нам нужны. Надеюсь, мы оттолкнемся в турнирной таблице и будем двигаться вверх. Не скажу, что рисунок игры поменялся у обеих команды. Немножко маловато сегодня мы играли в атаке, переигрывали, когда можно было атаковать и забивать. Надо проще играть, тогда игра будет интереснее с нашей стороны», — цитирует Мартемьянова пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Амур» занимает 10-е место в таблице Востока с 9-ю очками в активе. В следующем поединке хабаровчане сыграют против «Нефтехимика» 6-го октября.