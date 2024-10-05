ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрик Тен Хаг Пора и честь знать. Тен Хаг и еще девять тренеров АПЛ, которых нужно было увольнять раньше
  • 21:26
    • Гол и два ассиста Лукаку обеспечили «Наполи» победу над «Комо»
  • 19:40
    • Ямаль признан лучшим футболистом Ла Лиги в сентябре
    Все новости спорта

    Мартемьянов: Надеюсь, мы оттолкнемся в таблице и будем двигаться вверх

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Амур
    Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов высказался об игре своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (2:1).

    Андрей Мартемьянов — главный тренер «Амура»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Мартемьянов — главный тренер «Амура»

    «Хочу поблагодарить хозяев за гостеприимство. Угостили нас и чак-чаком, и эчпочмаком. Может, это и предопределило результат сегодня (смеётся). Непростой матч. Отмечу игру "Ак Барса" в атаке — прессинговали, атаковали ворота. Но у нашей команды за счёт хорошего выполнения задания игра получалась во многих моментах.

    Сумасшедшая самоотдача в обороне, Игорь Бобков молодец, держал нас в игре постоянно. Волевая победа, очки нам нужны. Надеюсь, мы оттолкнемся в турнирной таблице и будем двигаться вверх. Не скажу, что рисунок игры поменялся у обеих команды. Немножко маловато сегодня мы играли в атаке, переигрывали, когда можно было атаковать и забивать. Надо проще играть, тогда игра будет интереснее с нашей стороны», — цитирует Мартемьянова пресс-служба КХЛ.

  • «Сибирь» — в тройке Востока, первая тренерская отставка, серия «Ак Барса», травма Кузнецова
  • КХЛ: обзор четвертой игровой недели
  • 30/09/2024

    • После этого матча «Амур» занимает 10-е место в таблице Востока с 9-ю очками в активе. В следующем поединке хабаровчане сыграют против «Нефтехимика» 6-го октября.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Спартак» продолжит побеждать?
  • «Спартак» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • «Ливерпуль» не заметит «Кристал Пэлас»?!
  • «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • Сможет ли «Зенит» разгромить «Оренбург»?
  • «Зенит» — «Оренбург». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.51
  • Экспресс дня 5 октября
  • Сегодня в 16:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Спартак — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Зенит — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Перейра — Раунтри
  • Бои
  • Завтра в 07:25
    •  2.30
  • Прогноз на матч Арсенал — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Ренн — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие