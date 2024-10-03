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    Гол и два ассиста Миронова помогли «Спартаку» обыграть «Барыс»

    «Спартак» — «Барыс»: счет матча 4:2, обзор голов

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    «Спартак» обыграл «Барыс» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Павел Порядин — нападающий «Спартака»
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    Павел Порядин — нападающий «Спартака»

    В составе «красно-белых» шайбы забросили Адам Ружичка, Егор Чезганов, Андрей Миронов и Иван Морозов.

    У «Барыса» голы записали на свой счет Даниил Апальков и Антон Бурдасов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Спартак» (Москва) — «Барыс» (Астана) — 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)
    Голы: Ружичка — 4 (Вишневский, Пашин), 7:29 — 1:0. Чезганов — 1 (Принс, Миронов), 25:06 — 2:0. Миронов — 3 (Морозов), 31:12 — 3:0. Апальков — 1 (Бурдасов), 38:00 — 3:1. Бурдасов — 2 (Апальков, Батчер), 50:16 — 3:2. Морозов — 5 (п.в., Порядин, Миронов), 57:51 — 4:2Вратари: Рибар — Бояркин (57:43 — 57:51, 58:10 — 59:07)Броски: 29 (10+8+11) — 26 (6+9+11)Штраф: 4 — 14

    После этого матча «Спартак» занимает 2-е место в таблице Запада с 18-ю баллами, а «Барыс» — на последней 12-й строчке Востока (5).

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