«Спартак» — «Барыс»: счет матча 4:2, обзор голов

Павел Порядин — нападающий «Спартака» Фото: globallookpress.com
В составе «красно-белых» шайбы забросили Адам Ружичка, Егор Чезганов, Андрей Миронов и Иван Морозов.
У «Барыса» голы записали на свой счет Даниил Апальков и Антон Бурдасов.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Барыс» (Астана) — 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)
Голы: Ружичка — 4 (Вишневский, Пашин), 7:29 — 1:0. Чезганов — 1 (Принс, Миронов), 25:06 — 2:0. Миронов — 3 (Морозов), 31:12 — 3:0. Апальков — 1 (Бурдасов), 38:00 — 3:1. Бурдасов — 2 (Апальков, Батчер), 50:16 — 3:2. Морозов — 5 (п.в., Порядин, Миронов), 57:51 — 4:2Вратари: Рибар — Бояркин (57:43 — 57:51, 58:10 — 59:07)Броски: 29 (10+8+11) — 26 (6+9+11)Штраф: 4 — 14
После этого матча «Спартак» занимает 2-е место в таблице Запада с 18-ю баллами, а «Барыс» — на последней 12-й строчке Востока (5).