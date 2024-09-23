СЭ: СКА понизил зарплату Никишина ради перехода Деанжело

Руководствопереподписало действующий контракт с защитником команды. Об этом сообщает СЭ.

Стало известно, что боссы клуба из Санкт-Петербурга понизили зарплату Никишину. По прошлому соглашению защитник получал 50 млн. рублей за сезон.

Дело в том, что в СКА перешел бывший игрок обороны «Каролины» Тони Деанжело, подписав контракт до конца нынешнего сезона. Для того, чтобы вписаться в потолок зарплат СКА переподписал контракт с Никишиным на новых условиях.

В нынешнем сезоне российский защитник провел за СКА 5 матчей, забросил шайбу и сделал 2 голевые передачи.