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    СЭ: СКА понизил зарплату Никишина ради перехода Деанжело

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА
    Руководство СКА переподписало действующий контракт с защитником команды Александром Никишиным. Об этом сообщает СЭ.

    Александр Никишин — защитник СКА
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    Александр Никишин — защитник СКА

    Стало известно, что боссы клуба из Санкт-Петербурга понизили зарплату Никишину. По прошлому соглашению защитник получал 50 млн. рублей за сезон.

    Дело в том, что в СКА перешел бывший игрок обороны «Каролины» Тони Деанжело, подписав контракт до конца нынешнего сезона. Для того, чтобы вписаться в потолок зарплат СКА переподписал контракт с Никишиным на новых условиях.

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