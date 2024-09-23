СЭ: СКА понизил зарплату Никишина ради перехода Деанжело

Александр Никишин — защитник СКА Фото: globallookpress.com
Стало известно, что боссы клуба из Санкт-Петербурга понизили зарплату Никишину. По прошлому соглашению защитник получал 50 млн. рублей за сезон.
Дело в том, что в СКА перешел бывший игрок обороны «Каролины» Тони Деанжело, подписав контракт до конца нынешнего сезона. Для того, чтобы вписаться в потолок зарплат СКА переподписал контракт с Никишиным на новых условиях.
В нынешнем сезоне российский защитник провел за СКА 5 матчей, забросил шайбу и сделал 2 голевые передачи.