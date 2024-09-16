Козырев: Мы играли исключительно на результат

Главный тренервысказался о победе в матче с(5:2).

«Тот план на игру, который мы составили, мы выполнили. Забили важные голы. Матч был тяжёлый для нас. Здорово сыграли в концовке, концовку мы уже играли без атаки.

Игра первым номером? Это была установка. Это был план на игру. Мы его выполнили. Счёт не отражает того соотношения сил, которое было на поле. Команда соперника здорово играла, Саша в нужный момент здорово подтащил.

"Металлург" не смирился с результатом. Они пытались выравнять игру, спасти её. Мы играли исключительно на результат. Чтобы не было провалов, попросили ребят сыграть чётко, без ошибок», — приводит слова Козырева пресс-служба «Северстали».

«Северсталь» набрала 8 очков и поднялась на третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Металлург» с 2 баллами идет 11-м на «Востоке».