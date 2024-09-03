Сушинский: В предстоящем сезоне КХЛ нет явного фаворита

Чемпион мира по хоккеювысказался о предстоящем старте нового сезона КХЛ.

«Я не соскучился по старту сезона. Из-за увеличения продолжительности розыгрыша, думаю, он станет более зрелищным. У ребят появится больше времени на отдых.

В предстоящем сезоне нет явного фаворита. Также на победу претендуют 5-7 клубов. Омск, Казань, Ярославль, Магнитогорск, СКА, ЦСКА, "Динамо". Я бы не сказал, что СКА на голову сильнее конкурентов. У других команд тоже приличные составы. Не всё так просто будет», — цитирует Сушинского «Советский спорт».

Прогнозы и ставки на КХЛ

Напомним, действующим победителем КХЛ является магнитогорский «Металлург», который в финале одолел «Локомотив» со счетом 4:0.