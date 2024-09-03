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    Сушинский: В предстоящем сезоне КХЛ нет явного фаворита

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    Чемпион мира по хоккею Максим Сушинский высказался о предстоящем старте нового сезона КХЛ.

    Максим Сушинский
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    Максим Сушинский

    «Я не соскучился по старту сезона. Из-за увеличения продолжительности розыгрыша, думаю, он станет более зрелищным. У ребят появится больше времени на отдых.

    В предстоящем сезоне нет явного фаворита. Также на победу претендуют 5-7 клубов. Омск, Казань, Ярославль, Магнитогорск, СКА, ЦСКА, "Динамо". Я бы не сказал, что СКА на голову сильнее конкурентов. У других команд тоже приличные составы. Не всё так просто будет», — цитирует Сушинского «Советский спорт».

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    Напомним, действующим победителем КХЛ является магнитогорский «Металлург», который в финале одолел «Локомотив» со счетом 4:0.

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