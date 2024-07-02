Дорофеев продлил контракт с «Вегасом» на два года

Форвард «Вегас Голден Найтс»продлил контракт с клубом, сообщает CapFriendly.com.

По информации источника, срок соглашения составил два года с кэпхитом $ 1,835 млн.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ 23-летний Дорофеев провёл за «Вегас» 47 матчей, в которых записал в свой актив 13 голов и 11 результативных передач при показателе полезности «+8».

Также на его счету один матч в плей-офф, в котором он не отметился результативными действиями.

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Напомним, в регулярном чемпионате-2023/2024 «Вегас» занял восьмое место в Западной конференции, набрав 98 очков. В четвертьфинале плей-офф «рыцари» в серии проиграли «Даллас Старз» со счётом 3-4.