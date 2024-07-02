ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Виллиан ЖозеС детства красно-белый и забивал «Зениту». Бразилец Виллиан заменит «Спартаку» Промеса
    Все новости спорта

    Дорофеев продлил контракт с «Вегасом» на два года

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вегас Голден Найтс
    Форвард «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев продлил контракт с клубом, сообщает CapFriendly.com.

    Павел Дорофеев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Павел Дорофеев

    По информации источника, срок соглашения составил два года с кэпхитом $ 1,835 млн.

    В минувшем регулярном чемпионате НХЛ 23-летний Дорофеев провёл за «Вегас» 47 матчей, в которых записал в свой актив 13 голов и 11 результативных передач при показателе полезности «+8».

    Также на его счету один матч в плей-офф, в котором он не отметился результативными действиями.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Напомним, в регулярном чемпионате-2023/2024 «Вегас» занял восьмое место в Западной конференции, набрав 98 очков. В четвертьфинале плей-офф «рыцари» в серии проиграли «Даллас Старз» со счётом 3-4.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Нидерланды не станут тянуть с результатом
  • Румыния — Нидерланды. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Нас ждет самый результативный матч Евро-2024?
  • Австрия — Турция. Прогноз и ставки
  • 3.04
    •
  • Выйдет ли Бразилия в четвертьфинал Кубка Америки?
  • Бразилия — Колумбия. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьСтраховка ставки €100 + казино €500 ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению ИгратьФрибет €20 + ТВ-трансляции Евро и Кубка Америки ИгратьБонус €100 на первый депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.38
  • Экспресс дня 2 июля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Румыния — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Австрия — Турция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бразилия — Колумбия
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Коста-Рика — Парагвай
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Рублев — Комесана
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Маррей — Махач
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Коккинакис
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Эванс — Табило
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие