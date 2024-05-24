ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Франк РайкардТоп-5 самых абсурдных тренерских назначений
  • 14:49
    • «Барселона» объявила об увольнении Хави
    Все новости спорта

    Чемпионат мира 2018 года пройдет во Франции

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2024 Сборная Франции
    Стало известно место проведения чемпионата мира по хоккею 2028-го года.

    Сборная Канады
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сборная Канады

    «Сегодня утром на ежегодном конгрессе ИИХФ голосование членов Международной федерации хоккея с шайбой подтвердило заявку Франции на проведение международного турнира.

    Франция примет чемпионат мира по хоккею с шайбой 2028 года в третий раз в своей истории, после чемпионатов 1951 и 2017 годов. С 12 по 28 мая 2028 года на стадионах "Аккор Арена (Берси)" в Париже и "LDLC Arena" в Лионе соберутся 16 лучших команд мира», — написано в заявлении ИИХФ.

  • Уверенная победа Канады, расчетливые Швеция и Швейцария, сказка Чехии
  • Чемпионат мира по хоккею-2024: обзор 13-го игрового дня
  • Сегодня

    • Напомним, что чемпионат мира 2025-го года пройдет в Швеции и Дании, ЧМ-2026 будет проводиться в Швейцарии.

    В эти дни проходит чемпионат мира 2024-го года в Чехии, где сборные Швеции, Чехии, Канады и Швейцарии будут бороться за выход в финал турнира.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Динамо» не отдаст чемпионский титул
  • «Краснодар» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • «Зенит» и «Ростов» порадуют ярким футболом
  • «Зенит» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Ждем много голов
  • «Жирона» — «Гранада». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.25
  • Экспресс дня 24 мая
  • Сегодня в 21:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Краснодар — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Зенит — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Жирона — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Лион — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.96
  • Прогноз на матч Кайзерслаутерн — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ювентус — Монца
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Канада — Швейцария
  • Хоккей
  • Завтра в 19:20
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие