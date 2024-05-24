Чемпионат мира 2018 года пройдет во Франции

Стало известно место проведения чемпионата мира по хоккею 2028-го года.

«Сегодня утром на ежегодном конгрессе ИИХФ голосование членов Международной федерации хоккея с шайбой подтвердило заявку Франции на проведение международного турнира.

Франция примет чемпионат мира по хоккею с шайбой 2028 года в третий раз в своей истории, после чемпионатов 1951 и 2017 годов. С 12 по 28 мая 2028 года на стадионах "Аккор Арена (Берси)" в Париже и "LDLC Arena" в Лионе соберутся 16 лучших команд мира», — написано в заявлении ИИХФ.

Напомним, что чемпионат мира 2025-го года пройдет в Швеции и Дании, ЧМ-2026 будет проводиться в Швейцарии.

В эти дни проходит чемпионат мира 2024-го года в Чехии, где сборные Швеции, Чехии, Канады и Швейцарии будут бороться за выход в финал турнира.