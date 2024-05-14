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    Источник: Бабенко войдет в тренерский штаб Воробьева в ЦСКА

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ ЦСКА
    Стали известны имена помощников Ильи Воробьева, которые войдут в тренерский штаб московского ЦСКА.

    Юрий Бабенко
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    Юрий Бабенко

    Как сообщает Чемпионат, Юрий Бабенко вошел в тренерский штаб московского клуба. Ранее специалист отвечал за работу с нападающими в казанском «Ак Барсе».

    Клемен Мохорич станет тренером вратарей в ЦСКА. До этого специалист уже работал с Воробьевым в «Металлурге». К тому же, Мохорич был тренером вратарей в «магнитке» в сезоне 2023/2024, вместе с командой выиграв Кубок Гагарина.

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    • Напомним, что Илья Воробьев сменил Сергея Федорова на посту главного тренера ЦСКА. Специалист уже дважды выигрывал Кубок Гагарина — однажды в качестве помощника, а затем в роли главного тренера.

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