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    Чибриков о своем дебюте в НХЛ: В это сложно поверить

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Виннипег Джетс Ванкувер Кэнакс
    Нападающий «Виннипега» Никита Чибриков поделился эмоциями после дебютного матча за «Джетс» в регулярном чемпионате НХЛ.

    Никита Чибриков
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    Никита Чибриков

    «Первая эмоция — это что-то вроде того, что в это сложно поверить. В следующей смене ты думаешь о том, что ты сделал. Да, это действительно хорошо, просто невероятно», — приводит слова Чибрикова официальный сайт НХЛ.

    Отметим, что в своем дебютном матче за «Виннипег» против «Ванкувера» (4:2) российский форвард отметился своей первой заброшенной шайбой.

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    • По итогам регулярного чемпионата НХЛ «Джетс» заняли 2-е место в таблице Запада со 110-ю очками в активе. В 1-м раунде плей-офф команда встретится с «Колорадо».

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