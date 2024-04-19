Чибриков о своем дебюте в НХЛ: В это сложно поверить

Нападающийподелился эмоциями после дебютного матча за «Джетс» в регулярном чемпионате НХЛ.

«Первая эмоция — это что-то вроде того, что в это сложно поверить. В следующей смене ты думаешь о том, что ты сделал. Да, это действительно хорошо, просто невероятно», — приводит слова Чибрикова официальный сайт НХЛ.

Отметим, что в своем дебютном матче за «Виннипег» против «Ванкувера» (4:2) российский форвард отметился своей первой заброшенной шайбой.

По итогам регулярного чемпионата НХЛ «Джетс» заняли 2-е место в таблице Запада со 110-ю очками в активе. В 1-м раунде плей-офф команда встретится с «Колорадо».