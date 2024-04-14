НХЛ. «Миннесота» выиграла у «Сан-Хосе», «Вашингтон» победил «Тампа-Бэй», «Бостон» — «Питссбург»

За океаном состоялись очередные матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

«Рейнджерс» — «Айлендерс» — 3:2 Б

У хозяев гол забил форвард Артемий Панарин. 32-летний россиянин набрал 118 (48+70) очков в 81 матче. Также нападающий реализовал победный буллит в серии.

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 41 бросок, его соотечественник из «Рейнджерс» Игорь Шестеркин сделал 34 сейва.

«Рейнджерс» набрали 112 очков и лидируют в турнирной таблице Восточной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Айлендерс» — 3:2 Б (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0) Голы: Шнайдер — 5 (мен., Зибанежад, Крайдер), 24:33 — 1:0. Нельсон — 30 (Палмиери, Фэшинг), 31:42 — 1:1. Нельсон — 31 (Фэшинг, Палмиери), 39:32 — 1:2. Панарин — 48 (бол., Трочек), 55:43 — 2:2. Победный буллит: ПанаринВратари: Шестеркин — СорокинШтраф: 10 — 2Броски: 43 (13+10+20+0) — 35 (11+9+11+4)

«Рейнджерс» — «Айлендерс» — 3:2 Б

«Даллас» — «Сиэтл» — 3:1

«Даллас» со 111 очками занимает первое место в Западной конференции. «Сиэтл» с 79 очками — на 11-й строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Даллас» — «Сиэтл» — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) Голы: Смит — 11 (Робертсон, Хейсканен), 19:57 — 1:0. Робертсон — 28 (бол., Бенн, Хейсканен), 39:23 — 2:0. Хейсканен — 9 (Павелски, Харли), 52:23 — 3:0. Ямамото — 8 (Татар), 54:11 — 3:1Вратари: Эттингер — Грубауэр (58:57 — 59:23, 59:26)Штраф: 6 — 6Броски: 31 (4+19+8) — 27 (8+8+11)

«Даллас» — «Сиэтл» — 3:1

«Колорадо» — «Виннипег» — 0:7

Вратарь «Эвеланш» Александр Георгиев пропустил четыре шайбы в первом периоде и был заменен на 16-й минуте.

«Виннипег» со 106 очками занимает второе место в Западной конференции, «Колорадо» со 104 очками — на четвертой строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Виннипег» — 0:7 (0:4, 0:3, 0:0) Голы: Монахэн — 25 (Элерс, Пионк), 5:59 — 0:1. Виларди — 21 (бол., Коннор, Моррисси), 8:02 — 0:2. Моррисси — 10 (бол., Монахэн), 15:07 — 0:3. Лаури — 11 (Густафссон, Демело), 15:17 — 0:4. Тоффоли — 32 (Коннор), 30:19 — 0:5. Монахэн — 26 (Моррисси, Элерс), 35:11 — 0:6. Лаури — 12 (Густафссон), 36:33 — 0:7Вратари: Георгиев (Аннунен, 15:17) — ХеллибакШтраф: 6 — 2Броски: 31 (5+12+14) — 27 (15+8+4)

«Колорадо» — «Виннипег» — 0:7

«Филадельфия» — «Нью-Джерси» — 1:0

Вратарь «Флайерз» Иван Федотов остался в запасе.

«Филадельфия» с 87 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, «Нью-Джерси» с 81 очком — на 13-й строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Нью-Джерси» — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) Гол: Конекны — 33 (мен., Лотон, Силер), 30:50 — 1:0Вратари: Эрссон — Кяхкенен (57:49 — 59:46)Штраф: 2 — 6Броски: 21 (11+6+4) — 20 (6+5+9)

«Филадельфия» — «Нью-Джерси» — 1:0

«Флорида» — «Баффало» — 3:2 ОТ

«Флорида» со 108 очками занимает третье место в Восточной конференции. «Баффало» с 82 очками — на 12-й строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Баффало» — 3:2 ОТ (2:2, 0:0, 0:0, 1:0) Голы: Джост — 3 (Далин, Йокихарью), 2:59 — 0:1. Лунделл — 13 (Ткачак, Казинс), 5:02 — 1:1. Стенлунд — 11 (мен.), 8:11 — 2:1. Куинн — 9 (бол., Байрам, Пауэр), 9:48 — 2:2. Райнхарт — 55 (Барков), 63:58 — 3:2Вратари: Бобровский — ЛуукконенШтраф: 4 — 9Броски: 42 (13+11+16+2) — 29 (8+14+6+1)

«Флорида» — «Баффало» — 3:2 ОТ

«Вашингтон» — «Тампа-Бэй» — 4:2

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Тампа-Бэй» — 4:2 (2:2, 0:0, 2:0) Голы: Милано — 14 (Пачиоретти, Лапьер), 9:56 — 1:0. Дюклер — 23 (Пойнт, Раддиш), 13:06 — 1:1. Милано — 15, 14:00 — 2:1. Хагель — 25 (Стэмкос, Чирелли), 16:24 — 2:2. Карлсон — 9 (бол., Строум, Уилсон), 48:29 — 3:2. Дауд — 11 (Маленстин, ван Римсдайк), 56:46 — 4:2Вратари: Линдгрен — Василевский (57:23 — 59:45)Штраф: 7 — 11Броски: 34 (9+14+11) — 34 (13+9+12)

«Вашингтон» — «Тампа-Бэй» — 4:2

«Оттава» — «Монреаль» — 5:4 Б

НХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» — «Монреаль» — 5:4 Б (1:1, 1:2, 2:1, 0:0, 1:0) Голы: Мэтисон — 11 (мен.), 9:11 — 0:1. Ткачак — 36 (бол., Сандерсон, Жиру), 13:08 — 1:1. Кофилд — 26 (Штрабл, Савар), 21:37 — 1:2. Пинто — 9 (бол., Жиру, Ткачак), 28:36 — 2:2. Кофилд — 27 (бол., Мэтисон, Ньюхук), 33:05 — 2:3. Ткачак — 37 (бол., Батерсон, Сандерсон), 40:47 — 3:3. Ньюхук — 14 (Галлахер, Савар), 55:49 — 3:4. Шабо — 9 (Батерсон, Сандерсон), 58:55 — 4:4. Победный буллит: БатерсонВратари: Корписало (58:06 — 58:55) — ПримоШтраф: 6 — 12Броски: 44 (9+12+20+3) — 25 (9+7+7+2)

«Оттава» — «Монреаль» — 5:4 Б

«Торонто» — «Детройт» — 4:5 ОТ

Все прогнозы на НХЛ

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Детройт» — 4:5 ОТ (1:4, 3:0, 0:0, 0:1) Голы: Марнер — 26 (бол., Нюландер, Райлли), 8:35 — 1:0. Дебринкэт — 25 (Раймонд, Ларкин), 10:02 — 1:1. Эдвинссон — 1 (Перрон, Питри), 13:39 — 1:2. Дебринкэт — 26 (бол., Комфер, Фаббри), 17:37 — 1:3. Перрон — 16 (Кейн, Комфер), 19:41 — 1:4. Робертсон — 14, 29:04 — 2:4. Мэттьюс — 69 (бол., Марнер, Райлли), 30:23 — 3:4. Таварес — 27 (Марнер), 37:22 — 4:4. Ларкин — 33 (бол., Кейн, Гостисбеер), 60:41 — 4:5Вратари: Самсонов (56:31 — 57:15) — РаймерШтраф: 6 — 8Броски: 36 (6+14+16+0) — 32 (13+6+12+1)

«Торонто» — «Детройт» — 4:5 ОТ

«Нэшвилл» — «Коламбус» — 6:4

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Коламбус» — 6:4 (3:1, 3:1, 0:2) Голы: Малатеста — 1 (Дэнфорт), 2:04 — 0:1. Новак — 17 (Евангелиста, Йоси), 2:49 — 1:1. Йоси — 22 (бол., Нюквист, О`Райлли), 4:19 — 2:1. Новак — 18 (Бовилье, Макдона), 13:25 — 3:1. Гласс — 6 (Каррье, Янковски), 24:52 — 4:1. Тексье — 12 (Северсон), 30:23 — 4:2. Форсберг — 47 (бол., Йоси, Нюквист), 33:12 — 5:2. Йоси — 23 (Евангелиста, Новак), 35:09 — 6:2. Фикс-Волански — 1 (Дэнфорт, Гудбрэнсон), 46:02 — 6:3. Фикс-Волански — 2 (Дэнфорт, Малатеста), 59:30 — 6:4Вратари: Сарос (Ланкинен, 41:08, Сарос, 45:18) — ГривзШтраф: 7 — 11Броски: 37 (10+13+14) — 37 (15+9+13)

«Нэшвилл» — «Коламбус» — 6:4

«Питтсбург» — «Бостон» — 4:6

НХЛ. Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Бостон» — 4:6 (0:0, 2:4, 2:2) Голы: Дебраск — 19 (Пик, Койл), 28:08 — 0:1. Заха — 20 (Грызлик, Макэвой), 28:22 — 0:2. Раст — 27 (О`Коннор, Кросби), 30:27 — 1:2. Шаттенкирк — 6 (Пастрняк, Заха), 31:35 — 1:3. Маршан — 29 (мен., Койл), 34:54 — 1:4. Бантинг — 19 (бол., Малкин, Карлссон), 35:52 — 2:4. О`Коннор — 16 (мен., Эллер), 44:32 — 3:4. Гики — 17 (Лауко, Фредерик), 54:10 — 3:5. Хейнен — 17 (п.в., Пастрняк), 57:13 — 3:6. Бантинг — 20 (Ракелль, Петтерссон), 58:39 — 4:6Вратари: Неделькович (Джерри, 31:35, 56:48 — 57:13, 58:51 — 59:52) — УльмаркШтраф: 6 — 4Броски: 32 (13+8+11) — 31 (7+12+12)

«Питтсбург» — «Бостон» — 4:6

«Эдмонтон» — «Ванкувер» — 1:3

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Ванкувер» — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1) Голы: Лафферти — 13 (Задоров, Миллер), 19:44 — 0:1. Сутер — 14 (Майерс), 31:00 — 0:2. Кейн — 24 (Браун, Нерс), 37:48 — 1:2. Джошуа — 17 (п.в., Линдхольм, Гарлэнд), 58:13 — 1:3Вратари: Скиннер (58:09 — 58:13, 58:29) — ДесмитШтраф: 4 — 4Броски: 33 (13+12+8) — 27 (9+13+5)

«Эдмонтон» — «Ванкувер» — 1:3

«Лос-Анджелес» — «Анахайм» — 3:1

НХЛ. Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Анахайм» — 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) Голы: Дюбуа — 16 (бол., Арвидссон, Кемпе), 22:45 — 1:0. Рой — 5 (Лизотт, Томас), 30:33 — 2:0. Зеграс — 6 (Зеллвегер, Фаулер), 51:18 — 2:1. Фиала — 29 (Льюис, Даути), 57:42 — 3:1Вратари: Риттих — Достал (57:53)Штраф: 6 — 10Броски: 28 (8+11+9) — 29 (11+13+5)

«Лос-Анджелес» — «Анахайм» — 3:1

«Сан-Хосе» — «Миннесота» — 2:6

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сан-Хосе» — «Миннесота» — 2:6 (1:2, 1:3, 0:1) Голы: Болди — 28 (Капризов, Миддлтон), 5:19 — 0:1. Рутта — 5 (Ферраро, Гранлунд), 9:32 — 1:1. Чисхолм — 3 (Меррилл, Эгрен), 16:51 — 1:2. Эгрен — 1 (Бродин, Хуснутдинов), 34:23 — 1:3. Ферраро — 3 (Эклунд, Гранлунд), 35:52 — 2:3. Капризов — 43 (Фэйбер, Бродин), 39:04 — 2:4. Капризов — 44 (бол., Эрикссон Эк, Болди), 39:51 — 2:5. Юханссон — 11 (Меррилл, Голигоски), 41:46 — 2:6Вратари: Блэквуд — ВалльстедтШтраф: 4 — 6Броски: 29 (9+12+8) — 38 (13+13+12)