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    Капризов вышел на восьмое место по набранным очкам в истории «Миннесоты»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Миннесота Уайлд
    «Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ победила «Оттаву» со счетом 3:2.

    Кирилл Капризов
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    Кирилл Капризов

    Форвард «Уайлд» Кирилл Капризов отметился результативной передачей. Таким образом, 27-летний россиянин набрал 317-е очко в 270 матчах и вышел на восьмое место по набранным очкам в истории франшизы, сравнявшись с Микаэлем Гранлундом.

    На седьмой строчке располагается Эндрю Брюнетт, у которого 321 (119+202) очко в 489 матчах. Лидирует в списке лучших бомбардиров клуба Микко Койву, набравший 709 (205+504) очков в 1028 играх.

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    В нынешнем сезоне Капризов провел 67 матчей, в которых набрал 83 (37+46) очка.

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