1-й таймМанчестер Сити — НьюкаслОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Виктор Онопко«Семью мне тоже дал футбол». Виктор Онопко — о приверженности принципам Симеоне, противостоянии с Гуллитом и предстоящих матчах сборной России
  • 20:13
    • Дубль Винисиуса помог «Реалу» обыграть «Осасуну» в матче Примеры
  • 19:29
    • «Бавария» разгромила на чужом поле «Дармштадт»
  • 17:47
    • Клебо завоевал золото в разделке на этапе Кубка мира в Фалуне
  • 17:30
    • «Ковентри» вышел в полуфинал Кубка Англии
  • 17:18
    • Онопко: Матчи с Сербией и Парагваем — самые сложные спарринги за последнее время
    Все новости спорта

    Заварухин: Один из лучших третьих периодов в плане тренерской установки, работы на команду

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор Динамо
    Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин высказался о матче против «Динамо» (4:2).

    Алексей Заварухин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексей Заварухин

    «Хорошая игра, видно, ребята с хорошими эмоциями. Сыграли, отдали много сил. В третьем периоде сыграли по заданию, я считаю, очень классно сыграли третий период. Не дали шансов сопернику, моменты были. Это один из лучших третьих периодов в плане тренерской установки, работы на команду.

    Николаев? У Ильи есть опыт игр плей-офф за "Магнитку", это в плюс ему сыграло. Посмотрим игру, разберем, дальше будем думать, будет ли он играть следующую игру или нет. Сыграл здорово, не скажу, что заменил Телегина, но самое главное, что мы сегодня выиграли.

    Здесь, как и с Уфой, я сказал, на грубость мы будем отвечать грубостью. У нас нет задания драться. Ребята уже взрослые мужики, у них эмоции бьют через край. Здесь повнимательнее со всех сторон», — приводит слова Заварухина «Спорт-Экспресс».

    После этого матча «Трактор» повел в серии с московским «Динамо» со счетом 1:0. Следующий матч между этими командами состоится 18-го марта в Москве.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В Бильбао команды обменяются голами
  • «Атлетик» — «Алавес». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • Медведев снова легко выиграет у Пола?
  • Пол — Медведев. Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Сможет ли Алькарас прервать победную серию Синнера?
  • Синнер — Алькарас. Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.44
  • Экспресс дня 17 марта
  • Завтра в 19:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Атлетик — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Пол — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 01:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Синнер — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 23:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Фрозиноне — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  3.60
  • Прогноз на матч Атлетико — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 20:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Интер — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бои Прочие