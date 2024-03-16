Заварухин: Один из лучших третьих периодов в плане тренерской установки, работы на команду

Главный тренервысказался о матче против(4:2).

«Хорошая игра, видно, ребята с хорошими эмоциями. Сыграли, отдали много сил. В третьем периоде сыграли по заданию, я считаю, очень классно сыграли третий период. Не дали шансов сопернику, моменты были. Это один из лучших третьих периодов в плане тренерской установки, работы на команду.

Николаев? У Ильи есть опыт игр плей-офф за "Магнитку", это в плюс ему сыграло. Посмотрим игру, разберем, дальше будем думать, будет ли он играть следующую игру или нет. Сыграл здорово, не скажу, что заменил Телегина, но самое главное, что мы сегодня выиграли.

Здесь, как и с Уфой, я сказал, на грубость мы будем отвечать грубостью. У нас нет задания драться. Ребята уже взрослые мужики, у них эмоции бьют через край. Здесь повнимательнее со всех сторон», — приводит слова Заварухина «Спорт-Экспресс».

После этого матча «Трактор» повел в серии с московским «Динамо» со счетом 1:0. Следующий матч между этими командами состоится 18-го марта в Москве.