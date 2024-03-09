20:30Арсенал — БрентфордОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Букайо Сака«Арсенал» — «Брентфорд». Онлайн
  • 19:31
    • «РБ Лейпциг» легко обыграл «Дармштадт»
  • 19:26
    • «Бавария» раздавила «Майнц» на своем поле
  • 19:21
    • СКА обыграл «Торпедо» и вышел в четвертьфинал
  • 17:30
    • «Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Эвертон»
  • 16:40
    • «Металлург» победил «Амур» и вышел вперед в серии
    Все новости спорта

    Ларионов: К сожалению, немного не хватило свежести ребятам

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Торпедо
    Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался о серии со СКА (1-4).

    Игорь Ларионов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игорь Ларионов

    «Поздравляю соперника с победой в серии. Хорошая серия, которая понравилась зрителям. К сожалению, немного не хватило свежести ребятам. Похвалил их за отдачу и жажду, которую они проявили в плей-офф. Желаем сопернику удачи в дальнейших играх. Наших ребят — с окончанием сезона.

    Всегда, когда идут такие игры, ты находишься под определенным стрессом. Когда арбитры не видят нарушение, которое было — это одно. А когда оно принимается очень быстро... Порой мы ждем 30-40 секунд или даже больше, когда нам сообщат. В этом плане ты надеешься вселить уверенность в ребят играть до конца. Если бы счет был бы 2:1, то многие вещи могли бы произойти.

    Были два удаления, когда могли решить спокойно. Но, видимо, когда ты уставший в концовке, не хватает концентрации, хладнокровия и деталей в завершении.

    Броски то были. Просто они были мимо ворот. Бросок, который попадает в штангу, не считается броском в створ. Мы сказали, что при игре в таких матчах ребята должны заканчивать атаку броском. Не только в атаках с ходу, но и в позиционных атаках защитники должны находить возможность довести шайбу до ворот. Во втором периоде это стало получаться. Мы не говорим о красивых голах. Голы с рикошета и подставления — тоже голы. В этом компоненте нужно было добавлять. К сожалению, этого не получилось.

    Думаю, не будем перестраивать физическую подготовку. Если посмотреть наш состав, то у нас шесть ребят не играло даже в ВХЛ. Ребята были готовы на все 100 процентов. Да, мы уступали в опыте, возрасте и размере. Ключевой компонент — это опыт. У нас в обороне было три человека, которые играли за "Чайку". Понятно, что звучит как оправдание. Но пройти через такое сито против такой команды — это позитив на будущее. Ребята получили колоссальный опыт. Мужской хоккей требует мужского здоровья. Тягаться против ребят постарше и помощнее непросто. В плане ментальности и подготовки ничего менять не будем», — приводит слова Ларионова «Спорт-Экспресс».

    В следующем раунде СКА будет играть с «Локомотивом».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Болонья» должна выдержать экзамен
  • «Болонья» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • «Жирона» вновь потеряет очки?
  • «Жирона» — «Осасуна». Прогноз и ставки
  • 2.36
    •
  • Ждем много голов и победу «Арсенала»
  • «Арсенал» — «Брентфорд». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.19
  • Экспресс дня 9 марта
  • Сегодня в 20:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Болонья — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Жирона — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Арсенал — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Медведев — Карбальес-Баэна
  • Теннис
  • Завтра в 07:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 18:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Реал — Сельта
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Ювентус — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бои Прочие