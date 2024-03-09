Ларионов: К сожалению, немного не хватило свежести ребятам

Главный тренервысказался о серии со(1-4).

«Поздравляю соперника с победой в серии. Хорошая серия, которая понравилась зрителям. К сожалению, немного не хватило свежести ребятам. Похвалил их за отдачу и жажду, которую они проявили в плей-офф. Желаем сопернику удачи в дальнейших играх. Наших ребят — с окончанием сезона.

Всегда, когда идут такие игры, ты находишься под определенным стрессом. Когда арбитры не видят нарушение, которое было — это одно. А когда оно принимается очень быстро... Порой мы ждем 30-40 секунд или даже больше, когда нам сообщат. В этом плане ты надеешься вселить уверенность в ребят играть до конца. Если бы счет был бы 2:1, то многие вещи могли бы произойти.

Были два удаления, когда могли решить спокойно. Но, видимо, когда ты уставший в концовке, не хватает концентрации, хладнокровия и деталей в завершении.

Броски то были. Просто они были мимо ворот. Бросок, который попадает в штангу, не считается броском в створ. Мы сказали, что при игре в таких матчах ребята должны заканчивать атаку броском. Не только в атаках с ходу, но и в позиционных атаках защитники должны находить возможность довести шайбу до ворот. Во втором периоде это стало получаться. Мы не говорим о красивых голах. Голы с рикошета и подставления — тоже голы. В этом компоненте нужно было добавлять. К сожалению, этого не получилось.

Думаю, не будем перестраивать физическую подготовку. Если посмотреть наш состав, то у нас шесть ребят не играло даже в ВХЛ. Ребята были готовы на все 100 процентов. Да, мы уступали в опыте, возрасте и размере. Ключевой компонент — это опыт. У нас в обороне было три человека, которые играли за "Чайку". Понятно, что звучит как оправдание. Но пройти через такое сито против такой команды — это позитив на будущее. Ребята получили колоссальный опыт. Мужской хоккей требует мужского здоровья. Тягаться против ребят постарше и помощнее непросто. В плане ментальности и подготовки ничего менять не будем», — приводит слова Ларионова «Спорт-Экспресс».

В следующем раунде СКА будет играть с «Локомотивом».