Ротенберг: Ребята выполнили тактические установки, довели дело до конца

Главный тренерподвел итог матча против(4:1).

«Ребята молодцы, выполнили установку. Отработали по плану, друг за друга сыграли. Много удалялись. Хочу отметить профессиональную работу судей, полный порядок. Готовимся к следующей игре. Важно всегда уметь перегруппироваться и внести коррективы по ходу плей-офф. Ребята выполнили тактические установки, довели дело до конца.

Состав? Играют лучшие на сегодняшний день. Радует, когда ребята играют правильно и побеждают с явным преимуществом. Мы же не на публику играем. Играем для болельщиков, но не хотим создавать себе трудности. Где-то умудряемся иногда это делать. Хорошее начало, так и планировали. Это наш стиль. Победа — 60 минут работы всей команды, по-другому не скажешь», — цитирует Ротенберга «Чемпионат».

Счет в серии стал 3:1 в пользу СКА. Пятая игра пройдет 9 марта в Санкт-Петербурге.