1-й таймМилан — СлавияОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Милан»«Милан» — «Славия». Онлайн
  • 22:42
    • «Рома» разгромила «Брайтон» в ЛЕ
  • 22:40
    • «Байер» ушел от поражения в матче с «Карабахом»
  • 22:39
    • «Спарта» дома была разгромлена «Ливерпулем»
    Все новости спорта

    Ротенберг: Ребята выполнили тактические установки, довели дело до конца

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Торпедо СКА
    Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итог матча против «Торпедо» (4:1).

    Роман Ротенберг
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роман Ротенберг

    «Ребята молодцы, выполнили установку. Отработали по плану, друг за друга сыграли. Много удалялись. Хочу отметить профессиональную работу судей, полный порядок. Готовимся к следующей игре. Важно всегда уметь перегруппироваться и внести коррективы по ходу плей-офф. Ребята выполнили тактические установки, довели дело до конца.

    Состав? Играют лучшие на сегодняшний день. Радует, когда ребята играют правильно и побеждают с явным преимуществом. Мы же не на публику играем. Играем для болельщиков, но не хотим создавать себе трудности. Где-то умудряемся иногда это делать. Хорошее начало, так и планировали. Это наш стиль. Победа — 60 минут работы всей команды, по-другому не скажешь», — цитирует Ротенберга «Чемпионат».

    Счет в серии стал 3:1 в пользу СКА. Пятая игра пройдет 9 марта в Санкт-Петербурге.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Милан» постарается сразу решить все вопросы
  • «Милан» — «Славия» Прага. Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Обыграет ли «Бенфика» «Рейнджерс»?
  • «Бенфика» — «Рейнджерс». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Остудит ли «Вильярреал» пыл «Марселя»?
  • «Марсель» — «Вильярреал». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.65
  • Экспресс дня 7 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Милан — Славия Прага
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Бенфика — Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Марсель — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Барселона — Мальорка
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Крылья Советов — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Ростов — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Наполи — Торино
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бои Прочие