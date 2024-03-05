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    СКА обыграл «Торпедо» в третьем матче серии плей-офф

    «Торпедо» — СКА: счет матча 2:4, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Торпедо
    СКА на чужой площадке обыграл «Торпедо» (4:2) в 3-м матче 1-го раунда плей-офф КХЛ.

    СКА
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    СКА

    В составе команды Романа Ротенберга отличились Александр Никишин, Степан Фальковский, Василий Глотов, Александр Кадейкин (в большинстве) и Алекс Гальченюк в пустые ворота.

    У «Торпедо» 2 шайбы забросили Василий Атанасов и Владислав Фирстов.

    КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Третий матч
    «Торпедо» — СКА 2:5 (0:1, 0:2, 2:2).
    Голы: Никишин — 1, 12:56 — 0:1. Фальковский — 1 (Федотов), 26:47 — 0:2. Глотов — 3 (Хайруллин, Федотов), 32:54 — 0:3. Атанасов — 3 (Коваленко, Гончарук), 40:38 — 1:3. Кадейкин — 1 (бол. Грицюк, Воробьев), 45:42 — 1:4. Фирстов — 2 (Силаев, Ян), 55:17 — 2:4. Гальченюк — 1 (ПВ.), 58:27 — 2:5Вратари: Кульбаков — СеребряковБроски: 20 (5+5+10) — 34 (10+13+11)Штраф: 8 — 4

    После этого матча СКА повел в серии с «Торпедо» со счетом 2:1. Следующий матч пройдет 7-го марта в Нижнем Новгороде.

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