«Торпедо» — СКА: счет матча 2:4, обзор голов

В составе команды Романа Ротенберга отличились Александр Никишин, Степан Фальковский, Василий Глотов, Александр Кадейкин (в большинстве) и Алекс Гальченюк в пустые ворота.
У «Торпедо» 2 шайбы забросили Василий Атанасов и Владислав Фирстов.
КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Третий матч
«Торпедо» — СКА 2:5 (0:1, 0:2, 2:2).
Голы: Никишин — 1, 12:56 — 0:1. Фальковский — 1 (Федотов), 26:47 — 0:2. Глотов — 3 (Хайруллин, Федотов), 32:54 — 0:3. Атанасов — 3 (Коваленко, Гончарук), 40:38 — 1:3. Кадейкин — 1 (бол. Грицюк, Воробьев), 45:42 — 1:4. Фирстов — 2 (Силаев, Ян), 55:17 — 2:4. Гальченюк — 1 (ПВ.), 58:27 — 2:5Вратари: Кульбаков — СеребряковБроски: 20 (5+5+10) — 34 (10+13+11)Штраф: 8 — 4
После этого матча СКА повел в серии с «Торпедо» со счетом 2:1. Следующий матч пройдет 7-го марта в Нижнем Новгороде.