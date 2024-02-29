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    Терещенко: «Ак Барс» сейчас лучше подготовлен для борьбы в плей-офф, чем «Автомобилист»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Автомобилист
    Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался о предстоящей серии плей-офф между «Ак Барсом» и «Автомобилистом».

    «Ак Барс»
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    «Ак Барс»

    «Думаю, нас ожидает действительно напряженное соперничество в этой паре. Может ли противостояние команд свестись к седьмому матчу в серии? Это возможно, но, как мне кажется, "Ак Барс" сейчас лучше подготовлен для борьбы в плей-офф.

    К тому же у него нет такой зависимости от иностранных хоккеистов, как у "Автомобилиста". Как мне кажется, некоторые легионеры вообще не очень охотно играют на этой стадии», — приводит слова Терещенко RT.

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    • Первый матч серии плей-офф КХЛ «Ак Барс» — «Автомобилист» состоится 29-го февраля в 19:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Полное расписание 1-го раунда плей-офф — тут.

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