Ротенберг: Соперник сыграл матч жизни, для них это был шанс показать себя

Главный тренер санкт-петербургскогоподвел итог матча против(2:3).

«Важная игра для нас, полные трибуны, это дорогого стоит. Соперник сыграл матч жизни, для них это был шанс показать себя, у многих нет контрактов. Они сделали всё возможное, чтобы выиграть. У нас не хватило эмоций, где-то отошли от своей игры. Это хороший урок для нас. “Куньлунь” — хороший спарринг-партнёр перед плей-офф. Они играли в очень быстрый хоккей в канадском стиле. Для нас это лучшая игра с “Куньлунем” в истории. Сегодня не хватило одного гола, но наши ребята отдали всё, что у них есть.

В целом по сезону проделана огромная работа. С последнего места вышли на первое, закончили на втором. Серебро в регулярном чемпионате. Конечно, всегда лучше золото. Хочу поблагодарить всю команду, очень много травм у нас. Все играют самоотверженно. В каждой игре полные трибуны — мечта любого игрока и тренера. Это наше совместное достижение. Дальше у нас новый турнир, всё начинается с чистого листа. Восстановим силы, поднимем эмоциональный фон и начнём готовиться к плей-офф», — приводит слова Ротенберга «Чемпионат».

После этого матча СКА точно займет второе место в таблице Западной конференции, «Куньлунь» поднялся на девятую строчку на Западе.