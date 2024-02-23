Федоров: Ребята отдают себе отчет в том, что плей-офф приближается

Главный тренервысказался о победе над(4:3 ОТ).

«Хорошая игра, быстрая. "Сибирь" нам предложила хорошие скорости. Считаю, что мы с ними справились. Пара ненужных удалений во втором периоде. Рад за ребят — они нашли ключи к воротам в овертайме. Дима Гамзин подтащил в том же овертайме. Была очень хорошая атмосфера на лавке, чувствовалась энергия, это радует. Готовимся дальше, исправляем ошибки дальше.

Отсутствие Нестерова? Плановые мероприятия в отношении ведущих игроков. Другой настрой сегодня? Много факторов. Всё не хотелось бы раскрывать. Но ребята отдают себе отчет в том, что плей-офф приближается. Надо хорошо играть, начинка игры должна быть лучше — даже после сегодняшней победы», — приводит слова Фёдорова пресс-служба ЦСКА.

ЦСКА занимает 7-е место на «Западе» с 73 очками. «Сибирь» занимает 10-ю строчку на «Востоке» с 65 баллами.