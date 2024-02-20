«Спартак» — «Торпедо»: счет матча 7:3, обзор голов

обыграл(7:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Сначала 3 шайбы забросили нижегородцы еще в 1-м периоде. Отличились Сергей Гончарук, Максим Летунов и Алексей Кручинин.

Затем «Спартак» умудрился забросить 7 шайб. Голы записали на свой счет Ансель Галимов, Николай Голдобин (в большинстве), Егор Филин, Никита Сусуев, Андрей Локтионов (в большинстве), Павел Порядин (в большинстве) и Егор Савиков.

КХЛ. Регулярный чемпионат. «Спартак» — «Торпедо» 7:3 (1:3, 5:0, 1:0). Голы: Гончарук — 5 (Бреус, Кручинин), 04:02 — 0:1. Летунов — 25 (бол. Коваленко, Конюшков), 06:32 — 0:2. Кручинин — 14 (бол. Коваленко, Гончарук), 13:37 — 0:3. Галимов — 13 (Иванов), 18:22 — 1:3. Голдобин — 36 (бол. Локтионов), 28:17 — 2:3. Филин — 9 (Мансуров), 29:21 — 3:3. Сысуев — 3 (Мансуров), 29:36 — 4:3. Локтионов — 10 (бол. Голдобин), 31:21 — 5:3. Порядин — 24 (бол. Голдобин, Принс), 39:49 — 6:3. Савиков — 3, 55:48 — 7:3Вратари: Кареев 00:00 — 13:37 (Николаев 13:37 — 60:00) — Кульбаков 00:00 — 29:36 (Гуска 29:36 — 60:00)Броски: 43 (16+18+9) — 34 (9+14+11)Штраф: 10 — 10

После этого матча «Спартак» занимает 4-е место в таблице Запада с 86-ю очками в активе. «Торпедо» — на 6-й позиции (74 балла).