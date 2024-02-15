ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель Месси«Недовольный фламинго»: Почему Китай обозлился на Лионеля Месси?
  • 19:54
    • Мбаппе сообщил руководству «ПСЖ», что покинет клуб по окончании сезона
  • 19:34
    • «Автомобилист» победил «Авангард»
    Все новости спорта

    Заварухин: Каждый из ребят добавил в третьем периоде

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Адмирал
    Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвел итог матча с омским «Авангардом» (4:2).

    Николай Заварухин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Николай Заварухин

    «Интересная игра с обилием голевых моментов, соперник позволял нам контратаки, у наших ворот были моменты — Вова Галкин выручал нас. Каждый из ребят добавил в третьем периоде, добавили движения, агрессии под воротами, за счёт этого выиграли.

    Когда узнал о выходе команды в плей-офф? Когда диктор по стадиону объявил, не смотрел матч "Нефтехимика". Впереди ещё четыре игры, продолжается работа и подготовка в плей-офф.

    Игра Хрипунова и Обидина в одном звене? Пробовали сегодня немного другое сочетание на старте матча. Парни добавили в этом году, и в результативности, много времени в меньшинстве играют. Если у них получается вместе играть хорошо, будем ставить их и в плей-офф.

    Есть ли предпочтительный соперник в плей-офф? Можем попасть на любого соперника, все команды сильные и выбирать не приходится.

    Смогли перебросать соперника? Они в Уфе 22 раза бросили в первом периоде и закончили 1:2. Надо было торопить соперника, блокировать броски, здорово вратарь сегодня подчищал наши ошибки и выручил нас», — цитирует Заварухина «Чемпионат».

    «Автомобилист» набрал 76 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» с 86 пунктами идет на второй строчке таблицы «Востока».

    В следующем матче «Автомобилист» сыграет дома с ХК «Сочи». «Авангард» в Омске примет «Металлург».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Милан» на своем поле одолеть «Ренн»?
  • «Милан» — «Ренн». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Сделает ли «Брага» хороший задел в первом матче?
  • «Брага» — «Карабах». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • Обыграет ли «Фейеноорд» «Рому»?
  • «Фейеноорд» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.62
  • Экспресс дня 15 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Милан — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Брага — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Фейеноорд — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бенфика — Тулуза
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Кельн — Вердер
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Амур — Барыс
  • Хоккей
  • Завтра в 12:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Герта — Магдебург
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.58
  • Прогноз на матч Виссел Кобе — Кавасаки Фронтале
  • Футбол
  • Послезавтра в 07:35
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие