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    Ротенберг: Была игра уровня плей-офф

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Салават Юлаев
    Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итог матча против «Салавата Юлаева» (2:0).

    Роман Ротенберг
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    Роман Ротенберг

    «Хочу отметить соперника. Очень интересная, быстрая команда. Они перестроили всю систему игры. Понимаю, насколько это сложно. Ушли от финского хоккея, убрали эти капканы и колючие проволоки — играют в хоккей. Сегодня был хоккей высочайшего уровня. Думаю, один из самых интересных и ярких матчей этого чемпионата. Игра уровня плей-офф.

    Огромная благодарность сопернику и его главному тренеру Виктору Козлову, за которым мы всегда много наблюдали. Я сыну показываю ролик, как он отдавал передачу Овечкину на Олимпиаде в Турине. Это здорово, что у нас развивается хоккей, появляются такие команды», — цитирует Ротенберга сайт СКА.

    СКА лидирует в Западной конференции с 91 очком. «Салават Юлаев» (85) идет третьим на «Востоке»

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