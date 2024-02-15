Ротенберг: Была игра уровня плей-офф

Главный тренерподвел итог матча против(2:0).

«Хочу отметить соперника. Очень интересная, быстрая команда. Они перестроили всю систему игры. Понимаю, насколько это сложно. Ушли от финского хоккея, убрали эти капканы и колючие проволоки — играют в хоккей. Сегодня был хоккей высочайшего уровня. Думаю, один из самых интересных и ярких матчей этого чемпионата. Игра уровня плей-офф.

Огромная благодарность сопернику и его главному тренеру Виктору Козлову, за которым мы всегда много наблюдали. Я сыну показываю ролик, как он отдавал передачу Овечкину на Олимпиаде в Турине. Это здорово, что у нас развивается хоккей, появляются такие команды», — цитирует Ротенберга сайт СКА.

СКА лидирует в Западной конференции с 91 очком. «Салават Юлаев» (85) идет третьим на «Востоке»