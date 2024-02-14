Тренер «Трактора»: На команду давит затяжная серия поражений

Главный тренер «Трактора»прокомментировал поражение от(2:4) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Трактор» проиграл пятый матч подряд.

«Немного проигрывали сопернику в движении, он был чуть быстрее, выигрывал нейтральные шайбы. Нам этого не хватило. Видимо, сказалось физическое состояние, но на это не надо обращать внимания. Мы все равно должны играть в правильный хоккей, который приносит нам результат, а сегодня сыграли неправильно, скажем так.

Давит ли, что могли оформить выход в плей-офф? Скорее, давит затяжная серия поражений, а то, что одно очко до плей-офф — еще игры впереди, будем там набирать очки», — приводит слова Заварухина пресс-служба КХЛ.