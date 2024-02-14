ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кингсли КоманКоман, Эвра, Анелька, Меньян и еще топ-10 воспитанников «ПСЖ», которые добились успеха в других клубах
  • 21:49
    • Свентек легко победила Александрову на турнире в Дохе
  • 21:37
    • Дубль Промеса обеспечил «Спартаку» победу в Winline Зимнем кубке РПЛ
  • 21:59
    • «Сочи» выиграл у «Торпедо» с минимальным счетом
  • 21:04
    • «Северсталь» обыграла «Спартак»
  • 20:16
    • Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Дохе
    Все новости спорта

    «Северсталь» обыграла «Спартак»

    «Северсталь» — «Спартак»: счет матча 4:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Северсталь Спартак
    Череповецкая «Северсталь» взяла верх над «Спартаком» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:2.

    Александр Скоренов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Скоренов

    В первом периоде не было заброшенных шайб. В начале второй 20-минутки «Северсталь» забросила две шайбы. Они на счету Никиты Седова и Александра Скоренова.

    «Спартак» смог ответить лишь голом Анселя Галимова в большинстве.

    В середине третьего периода «Северсталь» забросила третью шайбу. Ее автором стал Иван Подшивалов. «Спартак» смог лишь сократить отставание усилиями Михаила Мальцева.

    Точку в матче на 60-й минуте поставил Никита Рожков.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Северсталь» (Череповец) — «Спартак» (Москва) — 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)
    Голы: Седов — 5 (Аймурзин), 21:37 — 1:0. Скоренов — 19 (Иванцов), 23:07 — 2:0. Галимов — 12 (бол., Вишневский, Бурмистров), 33:40 — 2:1. Подшивалов — 6 (Лишка, Грудинин), 47:38 — 3:1. Зайцев — 3 (Ковальчук, Мальцев), 50:27 — 3:2. Рожков — 5 (п.в.), 59:08 — 4:2Вратари: Самойлов — Кареев (58:59 — 59:08)Броски: 27 (8+12+7) — 36 (7+19+10)Штраф: 2 — 2

    «Северсталь» занимает пятое место на «Западе» с 76 очками. «Спартак» (84) идет строчкой выше.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Воспользуется ли «Лацио» проблемами «Баварии»?
  • «Лацио» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Окажет ли «Реал Сосьедад» сопротивление ПСЖ?
  • ПСЖ — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Сделает ли «Брага» хороший задел в первом матче?
  • «Брага» — «Карабах». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.15
  • Экспресс дня 14 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лацио — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч ПСЖ — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Брага — Карабах
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Милан — Ренн
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Ак Барс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Шахтер Донецк — Марсель
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Сибирь — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Завтра в 15:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Димитров — Фучович
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие