«Северсталь» — «Спартак»: счет матча 4:2, обзор голов

Череповецкаявзяла верх надв матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:2.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Александр Скоренов Фото: hockey.by

В первом периоде не было заброшенных шайб. В начале второй 20-минутки «Северсталь» забросила две шайбы. Они на счету Никиты Седова и Александра Скоренова.

«Спартак» смог ответить лишь голом Анселя Галимова в большинстве.

В середине третьего периода «Северсталь» забросила третью шайбу. Ее автором стал Иван Подшивалов. «Спартак» смог лишь сократить отставание усилиями Михаила Мальцева.

Точку в матче на 60-й минуте поставил Никита Рожков.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Северсталь» (Череповец) — «Спартак» (Москва) — 4:2 (0:0, 2:1, 2:1) Голы: Седов — 5 (Аймурзин), 21:37 — 1:0. Скоренов — 19 (Иванцов), 23:07 — 2:0. Галимов — 12 (бол., Вишневский, Бурмистров), 33:40 — 2:1. Подшивалов — 6 (Лишка, Грудинин), 47:38 — 3:1. Зайцев — 3 (Ковальчук, Мальцев), 50:27 — 3:2. Рожков — 5 (п.в.), 59:08 — 4:2Вратари: Самойлов — Кареев (58:59 — 59:08)Броски: 27 (8+12+7) — 36 (7+19+10)Штраф: 2 — 2

«Северсталь» занимает пятое место на «Западе» с 76 очками. «Спартак» (84) идет строчкой выше.