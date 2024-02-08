«Лада» — «Амур» 0:1 Б: счет матча, обзор

В матче регулярного чемпионата КХЛ тольяттинскаяи хабаровскийв основное и дополнительное время не смогли забросить ни одной шайбы — 0:0.

Хозяева нанесли 23 броска в створ, тогда как «Амур» совершил 34 броска.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты хабаровского клуба.

КХЛ. Регулярный чемпионат. «Лада» — «Амур» — 0:1 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1) Вратари: Подъяпольский — Бобков (60:22 — 60:45, 62:17 — 62:57, 63:46 — 64:19, 65:00)Победный буллит: БродхерстБроски: 23 (4+8+8+3) — 34 (13+8+11+2)Штраф: 4 — 2

Следующий матч «Лада» проведет на выезде против СКА. «Амур» будет принимать «Трактор».