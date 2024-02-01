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    Браташ: Сегодня у нас был жидкий стул

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Лада Салават Юлаев
    Главный тренер «Лады» Олег Браташ прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (2:5).

    Олег Браташ
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    Олег Браташ

    «Начну с истории, когда игрок спрашивает тренера: А чего они в нас стулом бросаются? Тот говорит, чтобы тоже бросался в ответ. Игрок говорит: Не могу, он у меня жидкий. Вот сегодня у нас был жидкий стул. Бросаться им мы не могли. Максимум, что могли сделать — это отплевываться. Перед третьим периодом немного поговорили, видимо, пилюлей это стало. Немного стул закрепили, третий период выиграли. Это образное выражение, а то некоторые воспримут мои слова», —отметил Браташ на послематчевой пресс-конференции.

    «Салават» идет третьим в таблице Восточной конференции с 79 очками, «Лада» занимает 5-ю строчку с 71 очком.

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