Билялетдинов: Достаточно правильно играли, хорошие голы забили

Главный тренерподвел итог матча против(4:0).

«Ребята хорошо сработали. Достаточно правильно играли, хорошие голы забили. Здорово в обороне и меньшинстве сыграли. Доволен командой.

Звено Кошелева — лидерское? Они хорошо играют, мне нравится. Нашли общий язык. Показывают хороший результат. У нас неплохо и Кагарлицкого звено выглядит, все звенья стараются играть хорошо и правильно.

За счёт чего Кошелев подходит "Ак Барсу"? Дело не только в очках, дело в его игре. Он нас устраивает, хорошее звено сейчас получилось. Хороший парень, честный спортсмен. Такие спортсмены должны быть везде и всегда. Мне кажется, ему комфортно в "Ак Барсе".

Не играет Шипачёв? По-прежнему травмирован. Наверное, вернётся со дня на день.

Буду ли давать больше времени Мифтахову? Мифтахов не играл, потому что была серьёзная травма. Он долго лечился, набирал свою форму. Поэтому Билялов играл очень много. Сейчас дали возможность Билялову отдохнуть.

Стратегические цели "Ак Барса" на последние месяцы регулярного чемпионата? У нас идёт рабочий процесс. Мы всё свои недостатки стараемся исправить. Каждая игра для нас важна. Важно, во-первых, сыграть на результат и, во-вторых, правильно сыграть: как мы хотим и что мы видим. Мы решаем эти задачи», — цитирует Билялетдинова «Чемпионат».

После этого матча «Ак Барс» занимает 4-е место в таблице Востока с 70-ю очками в активе. «Сибирь» — на 10-й позиции (53 балла).