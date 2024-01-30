1-й таймСаудовская Аравия — Южная КореяОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная Саудовской АравииСаудовская Аравия — Южная Корея. Онлайн
  • 14:42
    • Ракитич покинул «Севилью»
  • 17:44
    • Захарян пропустит ближайший матч «Реал Сосьедада»
  • 16:51
    • Кангва может вернуться в чемпионат России
  • 16:35
    • Семак недоволен Артуром. Бразильца купили без одобрения тренера
  • 16:07
    • Холанн сыграет за «Ман Сити» в матче с «Бернли»
    Все новости спорта

    Билялетдинов: Достаточно правильно играли, хорошие голы забили

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Сибирь
    Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвел итог матча против «Сибири» (4:0).

    Зинэтула Билялетдинов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Зинэтула Билялетдинов

    «Ребята хорошо сработали. Достаточно правильно играли, хорошие голы забили. Здорово в обороне и меньшинстве сыграли. Доволен командой.

    Звено Кошелева — лидерское? Они хорошо играют, мне нравится. Нашли общий язык. Показывают хороший результат. У нас неплохо и Кагарлицкого звено выглядит, все звенья стараются играть хорошо и правильно.

    За счёт чего Кошелев подходит "Ак Барсу"? Дело не только в очках, дело в его игре. Он нас устраивает, хорошее звено сейчас получилось. Хороший парень, честный спортсмен. Такие спортсмены должны быть везде и всегда. Мне кажется, ему комфортно в "Ак Барсе".

    Не играет Шипачёв? По-прежнему травмирован. Наверное, вернётся со дня на день.

    Буду ли давать больше времени Мифтахову? Мифтахов не играл, потому что была серьёзная травма. Он долго лечился, набирал свою форму. Поэтому Билялов играл очень много. Сейчас дали возможность Билялову отдохнуть.

    Стратегические цели "Ак Барса" на последние месяцы регулярного чемпионата? У нас идёт рабочий процесс. Мы всё свои недостатки стараемся исправить. Каждая игра для нас важна. Важно, во-первых, сыграть на результат и, во-вторых, правильно сыграть: как мы хотим и что мы видим. Мы решаем эти задачи», — цитирует Билялетдинова «Чемпионат».

    После этого матча «Ак Барс» занимает 4-е место в таблице Востока с 70-ю очками в активе. «Сибирь» — на 10-й позиции (53 балла).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Арсенал» уверенно заберет три очка
  • «Ноттингем Форест» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Смогут ли «Астон Вилла» и «Ньюкасл» определить сильнейшего?
  • «Астон Вилла» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 4.00
    •
  • Пройдет ли Узбекистан Таиланд?
  • Узбекистан — Таиланд. Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.44
  • Экспресс дня 29 января
  • 29/01/2024 в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  4.00
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.92
  • Прогноз на матч Саудовская Аравия — Южная Корея
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  2.22
  • Прогноз на матч Спартак — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Бернли
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Атлетико — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Барселона —Осасуна
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие