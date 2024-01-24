«Витязь» — «Сибирь»: счет матча 1:4, обзор голов

одержала волевую победу над(4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе подмосковной команды единственный гол записал на свой счет Владимир Галузин в большинстве.

У «Сибири» голы записали на свой счет Энди Андреофф, Владимир Бутузов (в большинстве), Владимир Михалёв и Никита Коротков.

КХЛ. Регулярный чемпионат. «Витязь» — «Сибирь» 1:4 (1:0, 0:1, 0:3). Голы: Галузин — 6 (бол. Барак, Цицюра), 03:22 — 1:0. Андреофф — 20 (Морозов, Коротков), 36:19 — 1:1. Бутузов — 10 (бол. Гоголев), 50:08 — 1:2. Михалев — 4, 52:57 — 1:3. Коротков — 2 (ПВ. Андреофф, Костин), 57:06 — 1:4Вратари: Дорожко — КостинБроски: 19 (12+6+1) — 30 (5+12+13)Штраф: 12 — 10

После этого матча «Сибирь» занимает 9-е место на Востоке с 53 очками в активе. «Витязь» — на 9-й позиции Запада (41 балл).