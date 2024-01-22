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    Минское «Динамо» переиграло СКА в овертайме

    СКА — «Динамо» Минск: счет матча 1:2 ОТ, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Динамо Минск
    В матче регулярного чемпионата КХЛ петербургский СКА и минское «Динамо» в основное время не выявили победителя — 1:1. В овертайме сильнее были гости.

    Сэм Анас
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    Сэм Анас

    В середине второго периода Роман Горбунов с передач Вадима Мороза и Владислава Кодолы вывел гостей вперед.

    СКА смог сравнять счет на 49-й минуте, когда точный бросок в большинстве удался Алексу Гальченюку. Ему ассистировали Борна Редулич и Сергей Толчинский.

    Решающую шайбу в большинстве в дополнительное время забросил американский нападающий «бело-голубых» Сэм Анас.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Минск) — 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)
    Голы: Горбунов — 14 (Мороз, Кодола), 33:57 — 0:1. Гальченюк — 13 (бол., Рендулич, Толчинский), 48:09 — 1:1. Энас — 19 (бол., Горбунов, Хэмилтон), 64:59 — 1:2Вратари: Серебряков — КолосовБроски: 36 (6+14+15+1) — 21 (5+10+3+3)Штраф: 10 — 10

    Петербургский клуб в следующей игре примет дома «Барыс». Минское «Динамо» отправится в гости к ЦСКА.

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