Кравец: У «Спартака» много травмированных, но все равно они дали бой «Авангарду»

Наставник омского «Авангарда»после победы над московским «Спартаком» (3:1) дал подробное интервью на пресс-конференции.

«Соглашусь, что у "Спартака" много травм, но и у нас несколько ведущих хоккеистов не играли. Почему не получилось раньше склонить чашу весов в свою пользу? "Спартак" — хорошая команда, там есть достаточно людей, которые могут оказать сопротивление "Авангарду".

По вратарям к плей-офф будем определяться позже, на данном этапе нас устраивает игра всех трёх вратарей. Пока об этом с тренером вратарей Сергеем Звягиным мы не разговариваем, впереди ещё много игр регулярки, они и будут показательными.

"Авангард" — команда без слабых мест? Это не совсем правда, таких команд не бывает. Основная наша проблема — это вторые периоды, хотя мы и видео просматриваем, разбираем, но не получается так, как мы хотим. Это основное. Плюс начало матчей в большинстве случаев может быть лучше, особенно на выезде», — заявил тренер омского клуба.

«Спартак» идет четвертым на «Западе» с 69 очками. «Авангард» занимает вторую строчку на «Востоке» с 75 очками.