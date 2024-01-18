Игнатьев: Мы сыграли за своего капитана Брэндона Ипа, удаленного до конца матча

Главный тренервысказался относительно матча против минского(5:2).

«Хочу поздравить болельщиков с долгожданной победой. Как говорят в Мытищах, с детства — за "Куньлунь". Очень рад за ребят, что после вчерашней неудачно сложившейся игры за одну ночь нашли в себе силы. И даже при счёте 0:2 сначала сравняли, а потом выиграли матч.

Повлияла ли драка в первом периоде? На мой взгляд, да, она завела ребят, после этого мы забили первую — и во втором периоде игра поменялась. Абсолютно можно сказать, что мы сыграли за своего капитана Брэндона Ипа, удаленного до конца матча. Джереми Смит великолепно действовал в воротах.

Отсутствие Тему Пулккинена связано с тем, что решили добавить свежих ребят. Вышли Колин Кэмпбелл и Нолан Мойл, они всю игру действовали против первого звена минского "Динамо" — и выиграли свой микроматч 1:0, свою задачу они выполнили», — цитирует Игнатьева пресс-служба КХЛ.

Минское «Динамо» в следующей игре отправится в гости к московскому «Динамо».

«Куньлунь» сыграет на выезде со СКА.