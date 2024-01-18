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    Игнатьев: Мы сыграли за своего капитана Брэндона Ипа, удаленного до конца матча

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Минск Куньлунь Ред Стар
    Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Виктор Игнатьев высказался относительно матча против минского «Динамо» (5:2).

    Виктор Игнатьев
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    Виктор Игнатьев

    «Хочу поздравить болельщиков с долгожданной победой. Как говорят в Мытищах, с детства — за "Куньлунь". Очень рад за ребят, что после вчерашней неудачно сложившейся игры за одну ночь нашли в себе силы. И даже при счёте 0:2 сначала сравняли, а потом выиграли матч.

    Повлияла ли драка в первом периоде? На мой взгляд, да, она завела ребят, после этого мы забили первую — и во втором периоде игра поменялась. Абсолютно можно сказать, что мы сыграли за своего капитана Брэндона Ипа, удаленного до конца матча. Джереми Смит великолепно действовал в воротах.

    Отсутствие Тему Пулккинена связано с тем, что решили добавить свежих ребят. Вышли Колин Кэмпбелл и Нолан Мойл, они всю игру действовали против первого звена минского "Динамо" — и выиграли свой микроматч 1:0, свою задачу они выполнили», — цитирует Игнатьева пресс-служба КХЛ.

    Минское «Динамо» в следующей игре отправится в гости к московскому «Динамо».

    «Куньлунь» сыграет на выезде со СКА.

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