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    Ротенберг: Допустили три ошибки, все разберем, будут изменения в составе

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Северсталь
    Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг высказался о матче против «Северстали» (2:3).

    Роман Ротенберг
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    Роман Ротенберг

    «Первый период у нас не получился, сделали выводы. Второй и третий период достойно сыграли, спасибо ребятам. Проявили характер, создали много голевых моментов. Надо отдать должное сопернику, он здорово оборонялся. Их вратарь хорошо вошёл в КХЛ — свежий, здорово сыграл.

    В первом периоде отошли от наших принципов в этой игре, надо сделать выводы. К сожалению, у нас несколько ребят заболели. Все играют на пределе. Дали возможность сыграть резервному составу, не всё получилось. Хорошая игра с точки зрения выводов, командного характера. Не опустили руки, бились до конца. Нужно улучшить реализацию, более ответственно относиться к своим моментам.

    Надо отдать должное сопернику, они сегодня сыграли лучшую игру из четырёх матчей, которые мы с ними сыграли. "Северсталь" с победой, отличная команда, удачи им в следующих играх. А мы продолжаем работать. Допустили три ошибки, все разберем, будут изменения в составе.

    Есть возможность немножко вздохнуть. Тяжёлая серия была, с лидерами играли, много сил отдали. Много ребят заболели. Алистрова, Зыкова, Педана, Фальковского, Бардакова, Хайруллина, нашего лидера, ждём обратно. Дали возможность другим ребятам, они должны себя проявлять. Ну, как есть. Здесь по факту, по ситуации работаем. Пропущенные голы? Индивидуальные ошибки, упустили своих игроков», — цитирует Ротенберга «Чемпионат».

    «Северсталь» с 57 очками занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. У СКА 68 очков и третья позиция.

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